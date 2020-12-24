Sinem Kobal ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Kenan İmirzalıoğlu, ekim ayında kızları Lalin'ı kucaklarına aldı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çift, önceki gün 2 aylık olan kızlarını Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kontrole götürdü.