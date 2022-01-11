İş Sanat, Kenan Doğulu ve Lahza'yı 28 Ocak Cuma saat 20.30’da Maximum Uniq Hall’da müzikseverlerle buluşturacak.

İş Sanat, gitarist Cenk Erdoğan ve davulcu Mehmet İkiz’in projesi “Lahza” ile Kenan Doğulu’yu aynı sahnede bir araya getiriyor.

28 Ocak Cuma saat 20.30’da Maximum Uniq Hall’da gerçekleşecek bu özel buluşmada Lahza ve Türk pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu, pop ve cazı bir araya getiren bir performans sergileyecekler. Melodik yapının ağır bastığı, caz ve elektronik ile harmanlanan ve doğaçlama temeline oturttukları müzikleriyle dikkat çeken Erdoğan ve İkiz kendi parçalarının yanı sıra Kenan Doğulu’nun unutulmaz şarkılarını da sanatçı ile birlikte yeniden yorumlayacaklar.

Konserin biletleri, İş Kuleleri Salonu, Maximum Uniq Hall ana gişeleri ve tüm Biletix satış noktalarından temin edilebilir.