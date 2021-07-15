Canlı konser izlemeyi özleyenler, 14 Temmuz Çarşamba akşamı Maximum Uniq Açıkhava'da buluştu. BKM'nin yaz etkinliklerinin açılışını pop müziğin kralı Kenan Doğulu yaptı.
Yılın ilk İstanbul konseriyle sevenleriyle buluşan Doğulu, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını sahnede eşsiz bir performansla seslendirerek, sezona muhteşem bir başlangıç yaptı.
BİLETLER GÜNLER ÖNCESİNDEN TÜKENDİ
Açıkhava etkinliklerini özleyenler, Kenan Doğulu konserine büyük ilgi gösterdi. Biletleri günler öncesinden tükenen gecede coşku bir an olsun dinmedi. Mekanı dolduran kalabalık, ilk dakikalardan gecenin bitimine kadar Doğulu'nun tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.
Konser öncesi kapıda kuyruklar oluşurken, Kenan Doğulu'yu dinlemeye gelenler arasında Nur Fettahoğlu, Hande Doğandemir, Seda Bakan, Aslı Bekiroğlu & Çağrı Telkıvıran, Sedef İybar, Çok Güzel Hareketler Oyuncuları'ndan Ezgi Özyürekoğlu, Hilmi Deler, Fatma Tezcan, Ayşegül Yılmaz, Batuhan Soyaslan ve Safa Sarı da vardı.
DANS VE EĞLENCE DOLU "İLK KONSER"
Doğulu'nun uzun bir aradan sonra İstanbul'daki ilk performansı olan konser, Maximum Uniq Açıkhava'nın da ilk canlı konseri olma ayrıcalığını taşıyor. "İlk"lerin yaşandığı bu gecede sevenlerine müzikal bir şölen yaşatan Doğulu, gecenin startını "Issız Ada" şarkısı ile verdi. "Aşk ile Yap", "Yosun", Doktor'' gibi en sevilen ve en hareketli şarkıları ile devam eden konserde Doğulu hayranları gece boyunca tüm şarkılara eşlik ederken müziğin, dansın ve eğlencenin tadını doyasıya çıkardı.
Konserde tuşlu çalgılarda Ozan Doğulu ve Mustafa Haybat, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, bas gitarda Orhan Deniz, elektro gitarda Gökay Semercioğlu, vokallerde Duygu Soylu ile Sinem Yalçınkaya, saksafonda Serkan Altınok, trompette Tolga Bilgin uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir performansa imza attı.
Kenan Doğulu, konserinin sonunda hiç kesilmeyen alkışlar üzerine iki kez bis yaparak "Pamuk" ve ''Tükendim Ben'' şarkılarını seslendirdi. Sahne kıyafetleriyle ve şıklığıyla her zaman övgü alan Doğulu, konserinde Merve Kırşan stil danışmanlığında Emre Erdemoğlu tasarımı bir takım ile sahne aldı.
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