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        Haberler Magazin Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e romantik kutlama - Magazin haberleri

        Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e romantik kutlama

        Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Doğulu; "Dünya, içinde sen olduğun için çok şanslı" sözleriyle eşine olan duygularını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 16:05 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:43
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          Kenan Doğulu, 40'ıncı yaşına giren eşi Beren Saat'in doğum gününü kutladı.

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          2014'te Los Angeles'ta evlenen çiftten Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.

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          Beren Saat ile fotoğraflarını paylaşan Kenan Doğulu; "İyi ki doğdun sevgilim. Dünya, içinde sen olduğun için çok şanslı" ifadelerini kullandı.

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