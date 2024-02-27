Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e romantik kutlama
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Doğulu; "Dünya, içinde sen olduğun için çok şanslı" sözleriyle eşine olan duygularını dile getirdi
Giriş: 27.02.2024 - 16:05 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:43
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Kenan Doğulu, 40'ıncı yaşına giren eşi Beren Saat'in doğum gününü kutladı.
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2014'te Los Angeles'ta evlenen çiftten Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.
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Beren Saat ile fotoğraflarını paylaşan Kenan Doğulu; "İyi ki doğdun sevgilim. Dünya, içinde sen olduğun için çok şanslı" ifadelerini kullandı.
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