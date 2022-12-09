"ÇOK HEYECANLIYIZ"

Basın mensuplarına poz verdikten sonra soruları yanıtlayan ikiliden Saat, "Esra, benim hayatımdaki en yakın arkadaşlarımdan biri... Bu akşam da çok eğlenceli bir oyun olacağını düşünüyorum. Esra, çok heyecanlı. Biz de onun için çok heyecanlıyız. Gösteri sonrası da doğum gününü kutlayacağız" dedi.

Doğulu ise, "İlk gösterisi olması çok kıymetli. Ben normalde hep eğlendiren taraftım. Şimdi ise eğlenmeye geldim" şeklinde konuştu.