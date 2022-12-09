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Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e: Ona aşığım - Magazin haberleri

Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e: Ona aşığım

Geçtiğimiz günlerde bir ödül töreninde 'Yılın İkonu' ödülünü Beren Saat'in elinden alan Kenan Doğulu'nun gözleri eşinin duygusal konuşmasının ardından dolmuştu. Dün akşam Arnavutköy'de görüntülenen Doğulu, konuyla alakalı, "Çok şanslıyım böyle bir eşim olduğu için... Ona aşığım. Her fırsatta da dile getiriyorum. O konuşması için de çok teşekkür ederim" dedi

Giriş: 09.12.2022 - 08:03 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; İstanbul Komedi Festivali, 'Biri Flört Mü Dedi?' adlı gösterisi ile Esra Dermancıoğlu'nu izleyiciyle buluşturdu. Beren Saat-Kenan Doğulu çifti de yakın arkadaşlarını izlemeye gelen ünlü isimler arasındaydı.

  • "ÇOK HEYECANLIYIZ"

    Basın mensuplarına poz verdikten sonra soruları yanıtlayan ikiliden Saat, "Esra, benim hayatımdaki en yakın arkadaşlarımdan biri... Bu akşam da çok eğlenceli bir oyun olacağını düşünüyorum. Esra, çok heyecanlı. Biz de onun için çok heyecanlıyız. Gösteri sonrası da doğum gününü kutlayacağız" dedi.

    Doğulu ise, "İlk gösterisi olması çok kıymetli. Ben normalde hep eğlendiren taraftım. Şimdi ise eğlenmeye geldim" şeklinde konuştu.

  • "SİZİ HEP ŞAŞIRTIR"

    Arkadaşı Dermancıoğlu’na övgü dolu sözler sarf eden Beren Saat, "Esra, tahmin edilemez, çok spontane biri... Sizi hep şaşırtır. Bazen negatif bazen de pozitif duygular yansıtır. Siz de onunla beraber kendi sınırlarınızı geliştirirsiniz. Çok iyi bir tatil arkadaşıdır. Çok da iyi yemek yapar bize..." ifadelerini kullandı.

    Projelerinden de bahseden ünlü oyuncu, "Şimdilik açıklayacağım bir proje yok. Hikayeler var ama... Şarkı için de stüdyoya giriyoruz hâlâ" açıklamasında bulundu.

  • "O KONUŞMA DEMEK İSTEDİKLERİMİ YETERİNCE ANLATIYORDU"

    Geçtiğimiz hafta katıldıkları bir ödül töreninde Saat, eşi Kenan Doğulu’ya ödül verirken sevgi dolu sözler kullanmıştı. Bunun hatırlatılması üzerine Beren Saat, "Konuşma bence yeterince demek istediklerimi anlatıyordu. Çok pozitif yorumlar da aldık. Hatta gecede bazıları ‘Aşka olan inancımı kaybetmiştim. Bize umut veriyorsunuz’ demişti. En önemlisi o galiba..." dedi.

  • "ONA AŞIĞIM" II

    Muhabirlerin "Bu aşkın formülü nedir?" sorusuna yanıt veren Kenan Doğulu ise, "Aşk; 'sevgi' ve 'empati' demektir. Ben çok şanslıyım böyle bir eşim olduğu için... Ona aşığım. Her fırsatta da dile getiriyorum. O konuşması için de çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

  • BEŞ GÜN ÖNCE DE DEMİŞTİ

    Kenan Doğulu, beş gün önce yine konuyla ilgili, "Eşimden bu cümleleri duymak beni gururlandırdı. Onun o eşsiz kalbi ve cümleleri beni çok mutlu ediyor. Ona aşığım" demişti.

  • "İKON OLMAK KENAN'IN RUHU İLE İLGİLİ BİR ŞEY"

    Öte yandan Beren Saat, eşine ödülünü vermeden önce şu ifadeleri kullanmıştı:

    Şöyle bir şey düşünüyorum; galiba ikon olmak birazcık Kenan'ın ruhu ile ilgili bir şey... Müzikte de yarattıkları besteleri, yarattığı ikonlaşan soundu, sesi, ondan sonra gelenlere yol açan bir sürü fikri her şeyi biliyorsunuz zaten... Ama ben bugün şunu hissediyorum; çocukken aldığımız müzik dergilerinden çıkan o güneş kolyeyi göğsümde taşıyarak, belki bugünün manifestosunu çocukluğumda da yapmıştım. Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara teşekkür ederim ve yaş aldıkça seksileşen yılın ikonuna bu ödülü verdiğim için çok mutluyum.

  • "SENİ SEVİYORUM"

    Beren Saat'in bu sözleri karşısında gözleri dolan Doğulu, gecede eşine "Seni seviyorum" diyerek, karşılık vermişti.

  • Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu

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