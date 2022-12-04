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Kenan Doğulu: Beren'e aşığım - Magazin haberleri

Kenan Doğulu: Ona aşığım

Geçtiğimiz günlerde bir ödül töreninde 'Yılın İkonu' ödülünü eşi Beren Saat'in elinden alan Kenan Doğulu, eşinin duygusal konuşmasının ardından gözleri dolmuştu. Dün akşam Arnavutköy'de görüntülenen Doğulu, konuyla ilgili "Onun o eşsiz kalbi ve cümleleri beni çok mutlu ediyor. Ona aşığım" diye konuştu

Giriş: 04.12.2022 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Kenan Doğulu, dün akşam Arnavutköy'deydi. Bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Doğulu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

  • "ONA AŞIĞIM"

    Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bir ödül töreninde 'Yılın İkonu' ödülünü eşi Beren Saat'in elinden almıştı. Kenan Doğulu, Saat'in yaptığı konuşma karşısında duygusal anlar yaşamış ve gözleri dolmuştu.

    Ünlü isim, konuyla ilgili sorulara "Eşimden bu cümleleri duymak beni gururlandırdı. Onun o eşsiz kalbi ve cümleleri beni çok mutlu ediyor. Ona aşığım" diye yanıt verdi.

  • "İKON OLMAK KENAN'IN RUHU İLE İLGİLİ BİR ŞEY"

    Öte yandan Beren Saat, eşine ödülünü vermeden önce şu ifadeleri kullanmıştı:

    Şöyle bir şey düşünüyorum; galiba ikon olmak birazcık Kenan'ın ruhu ile ilgili bir şey... Müzikte de yarattıkları besteleri, yarattığı ikonlaşan soundu, sesi, ondan sonra gelenlere yol açan bir sürü fikri her şeyi biliyorsunuz zaten...

    Ama ben bugün şunu hissediyorum; çocukken aldığımız müzik dergilerinden çıkan o güneş kolyeyi göğsümde taşıyarak belki bugünün manifestosunu çocukluğumda da yapmıştım.

  • "BİZİ BİR ARAYA GETİREN O SONSUZ OLASILIKLARA TEŞEKKÜR EDERİM"

    Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara teşekkür ederim ve yaş aldıkça seksileşen yılın ikonuna bu ödülü verdiğim için çok mutluyum.

  • "SENİ SEVİYORUM"

    Beren Saat'in bu sözleri karşısında gözleri dolan Doğulu, eşine "Seni seviyorum" diyerek karşılık vermişti.

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