Kemikleşmiş izleyici 60 - 70 bin kişi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

'James Bond' serisinin 25'inci filmi olan 'Ölmek İçin Zaman Yok'tan sonra 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin 9'uncu filminin gösterimi de ertelendi.

'Ölmek İçin Zaman Yok', pandemi nedeniyle yeni bir erteleme olmazsa izleyiciyle 2 Nisan 2021, 'Hızlı ve Öfkeli 9' ise 28 Mayıs 2021'de buluşacak.

Filmlerin gösterimlerinin ertelenmesi sinema sektörünü neredeyse 'Bitme noktası'nda etkilerken bazı yapımcılar ve salon işletmecileri, sinemayı ayakta tutmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bu süreçte gelirlerin, giderleri karşılayamamasından dolayı açık olması büyük maddi zararlara neden olsa da salonlarını açık tutan bazı işletmeciler, film gösterimlerine devam ediyor. Keza, bazı yapımcılar daha az izleneceğini bile bile filmlerini gösterime çıkarmayı tercih ediyor.

Türkiye'de de mevcut pandemiye ve çok az filme rağmen hatırı sayılır oranda salon açık tutuluyor. Gişe rakamlarından anlaşılan o ki belli oranda kemikleşmiş izleyici oluştu. Kemikleşmiş izleyici sayısı haftalık 60 – 70 bin bandına oturdu.

Pandemi sürecinde en çok izlenen film 'Tenet' oldu. Gösterime girdiği 26 Ağustos'tan bu yana 176.456 bilet kesilen filmin hasılatı 3.805.087 TL oldu.