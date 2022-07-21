Kemik Kanseri Nedir, Neden Olur ve Öldürür Mü? Kemik Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Nadir kanser türlerinden biri olan kemik kanseri hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilen bir kanser türü olarak bilinmektedir. Genellikle iyi huylu olarak ortaya çıkan kemik kanseri tümörleri kötü huylu olduğu takdirde başta akciğer olmak üzere diğer organlara da yayılım gösterebilir. Peki, kemik kanseri neden olur? tedavisi nedir?

Kemik Kanseri Nedir?

Kemik yoğunluğu kemik sağlığı için çok önemlidir. Özellikle 20 ve 30 yaş aralığındaki kişilerde kemiklerde bulunan kalsiyum oranı en yüksek seviyelerine ulaşmaktadır. Bu dönemden itibaren de kişilerin kemik yoğunluğu dengede tutması çok önemlidir. Kemik yoğunluğunun azalması ile birlikte kişilerde emik tümörü oluşma riski artmaktadır. Kemiklerdeki ağrı ile kendini gösteren kemik kanseri iyi ve kötü huylu olarak ortaya çıkar İyi huylu çıkma oranı yüksek olsa da özellikle yetişkinlerde kötü huylu kemik tümörü görülebilmektedir.

Kemik Kanseri Neden Olur?

Kemik kanserinin neden meydana geldiği çoğu kişide tespit edilemese de kemik kanserine yol açan nedenler aşağıdaki gibidir:

Daha önce başka bir hastalıktan dolayı radyoterapi tedavisi görmek.

Paget hastalığına sahip olan bireylerde kemik kanseri meydana gelebilir.

Nadi bir genetik rahatsızlık olan Li- Fraumeni hastalığına sahip olan kişilerde kemik kanseri hastalığı görülebilir.

Retinablostom isimli göz kanseri hastalığını geçiren kişilerde de kemik kanseri ortaya çıkabilir. Bu hastalığın kemik kanserine sebep olmasının nedeni ise iki hastalıkta da benzer kalıtsal hasarların olmasıdır.

Göbek fıtığı hastalığı ile dünyaya gelen bebeklerde de normal bireylere göre kemik kanseri olma ihtimali 3 kat daha yüksektir.

Kemik Kanseri Belirtileri

Uyutmayacak seviyedeki kemik ağrıları

Tümörün olduğu bölgede kızarıklık, şişlik

Kemiklerin hassasiyetleşmesi, kırılma ve çatlamanın daha kolay meydana gelmesi.

Kemiğin üzerinde küçük yumrular

Yorgun ve hassas hissetmesi

İştah kaybı ile birlikte hızlı kilo kaybı

Kemik Kanseri Tedavisi

Kemik kanseri hastalığına yakalanan kişiler Kemik kanseri nasıl geçer? sorusunun cevabını aramaktadır. Kemik kanseri tedavisinde ilk olarak kanserin türü, vücutta meydana geldiği bölge, kanserin yayılıp yayılmadığı ve agresifliği tespit edilir. Ardından aşağıdaki tedavi yöntemleri uygulanır:

Cerrahi operasyon

Kemoterapi

Radyoterapi

İmmunoterapi

Kemik Kanseri Evreleri

Diğer kanser türlerinde olduğu gibi kemik kanseri de 4 evreden meydana gelir.

Birinci evre: Kemik kanserinin başlangıcıdır. Hafif ve fark edilmeyen ağrılar görülür. Bu yüzden kişiler kas ağrısı sanabilir.

İkinci evre: Kanserli tümörde büyüme başlar. Çevre dokulara da sıçrayabilir. Ağrı seviyesi artar.

Üçüncü evre: Kemik kanseri tümörü diğer kemiklere de sıçrama göstermiştir. Ağrı seviyesi yüksek noktalarda kendini göstermektedir.

Dördüncü evre: Hastalığın son evresidir. Kemik kanseri sadece çevre dokulara değil beyin ve akciğer gibi hayati fonksiyonlar taşıyan organlara da sıçrama göstermiştir.

Kemik Kanseri Ölüm Riski

Kemik kanseri iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere iki şekilde ortaya çıkar. İyi huylu kemik kanserinde ölüm riski bulunmaz. Ancak kötü huylu kemik kanseri ortaya çıktıysa ölüm riski artmaktadır. Erken tanı ve doğru tedavi önemli bir yer taşımaktadır.