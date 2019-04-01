Kemer seçim sonuçları ne oldu? Antalya ve Kemer'de hangi parti kazandı? sorularının cevabı yerel seçimlerin ardından araştırılıyor. Pek çok seçmen il ve ilçelerinde seçim sonuçlarında kimin galip geldiğini öğrenmeye çalışıyor. YSK resmi sonuçları, itirazları değerlendirdikten sonra açıklayacak. Ancak YSK ve AA seçim sonuçlarını anlık olarak vatandaşlarla paylaşıyor. O sonuçlara göre, Antalya - Kemer yerel seçim sonuçları haberimizde.

KEMER SEÇİM SONUÇLARI 2019

Resmi olmayan rakamlara göre Antalya'nın Kemer ilçesinde DSP yüzde 39,67 oyla birinci parti oldu. DSP'nin en yakın takipçisi ise yüzde 34,09 oyla CHP oldu.

ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI 2019

Resmi olmayan rakamlara göre Antalya'da CHP yüzde 50,61 oyla birinci parti oldu. CHP'nin en yakın takipçisi ise yüzde 46,26 oy alan Ak Parti oldu.