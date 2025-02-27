Kemancı Giuseppe Gibboni İş Sanat'taydı

Paganini Ödüllü kemancı Giuseppe Gibboni, Türkiye’deki ilk konseri için 26 Şubat Çarşamba akşamı İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerle buluştu. Bu özel konserde Gibboni’ye, yirmi yılı aşkın süredir dinleyicilerin beğenisini kazanan I Solisti di Pavia orkestrası eşlik etti.

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Tamamı İtalyan bestecilerin eserlerinden oluşan konser, Ottorino Respighi’nin yalnız yaylı çalgılar için yazdığı Lavta için Antik Danslar ve Aryalar, Süit No.3 ile başladı. Ardından, Niccolo Paganini’nin eserleriyle Giuseppe Gibboni sahnede yerini aldı. Bestecinin, Rossini’nin Tancredi operasında yer alan “Di tanti palpiti” aryasından ilhamla bestelediği I Palpiti, Musa Fantezisi, “Dua Sonatı” ve “La Campanella” eserleriyle dinleyicileri büyüleyen Gibboni, Türkiye’deki ilk konserinde seyircilerden tam not aldı. Konser, opera müziğinde kalıcı bir iz bırakan önemli bestecilerden Giuseppe Verdi’nin tek enstrümantal eseri olan Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ile sona erdi.

Teknik mükemmellik ve duygusal derinlikle örülü konserde etkileyici bir performans sergileyen Giuseppe Gibboni ve I Solisti di Pavia, gece boyunca İtalyan müziğinin ihtişamına tanıklık eden dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

İş Sanat’ın etkinlik programı 5 Mart Çarşamba günü Gaye Su Akyol’un “Endülüs’te Raks”konseriyle devam edecek. 9 Mart Cumartesi günü ise minik kâşifleri gizemlerle dolu bir maceraya çıkaran müzikli çocuk oyunu Pat Pat Patara sahnelenecek.

İş Sanat etkinliklerinin biletleri Biletix satış noktaları ve İş Kuleleri ana gişede satışta...