"İYİ Kİ BİZ SENİNLE YAŞAMA ŞANSI ELDE ETMİŞİZ"



Gül Sunal, sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarının fotoğrafını, "Kemalciğim iyi ki doğmuşsun ve iyi ki biz seninle yaşama şansını elde etmişiz. Kısa ama her anını en iyi şekilde değerlendirerek yaşamak... Ne mutlu sana... Her yıl olduğu gibi çocuklarımızla ve sevenlerinle kutluyoruz, gurur ve giderek artan bir sevgiyle..." notuyla yayınladı.