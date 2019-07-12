Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor... Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde birinci etap kamp çalışmalarını Kemerburgaz Tesisleri'nde sürdüren lacivert-beyazlılar; ikinci etap çalışmaları için 22 Temmuz 2019 Pazartesi günü Avusturya'nın Graz kentine gidecek ve burada üç hazırlık karşılaşması oynayıp, 1 Ağustos 2019 Perşembe günü yurda dönecek.

Jorge Fernandes, Fatih Öztürk, Thiam Mame Baba ve Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna katan Kasımpaşa, Karim Hafez'i satın alma opsiyonuyla 1 sezon daha kiraladı. Habertürk Spor olarak yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'ne gittik ve tecrübeli teknik adam Kemal Özdeş ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

"EVİME DÖNDÜM"

"Kısa bir ayrılıktan sonra sezon başı tekrardan buraya gelmek benim için büyük bir mutluluk" diyen Kemal Özdeş, "Yaklaşık 2,5 yıla yakın Kasımpaşa'da çalıştım. Bu ailenin bir üyesiydim. Çok kaliteli zamanlar geçirdim. Kısa bir ayrılıktan sonra sezon başı tekrardan buraya gelmek benim için mutluluk. Evime dönmüş gibi hissediyorum. 8 ay aradan sonra sanki hiç ayrılmamışım hissi oluşuyor. Bu büyük kulübün organizasyonunda bulunmak, gelecek sezon yine kalite sunmaya devam etmek çok önemli ve çok güzel. Buradan ayrıldığım dönemde de hem camiamızın sevgisi hem de futbolseverlerin güzel sözleri benim için gerçekten motive ediciydi. Kulübümün bana olan güvenine ve taraftarın sevgisine layık olmak için yine fark yaratmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İSKELETİN ÜZERİNE OYUNCULAR KATTIK"

Yeni sezon çalışmaları ve yeni transferler hakkında bilgi veren Özdeş, "İkinci haftanın içerisindeyiz ve hazırlıklarımız oldukça iyi gidiyor. Bir iskeletin üzerine oyuncular katarak organizasyona devam ediyoruz. 5 oyuncuyu kadromuza kattık. Geçtiğimiz sezon da gündemimizde olan Thiam Mame ve Portekiz futbolunda gelecekte önemli bir yer tutacağı düşünülen Jorge Fernandes'i kadromuza kattık. Karim Hafez geçtiğimiz sezon hem görsel hem de içerik olarak takıma oldukça iyi katkı yaptı. 1 yıl daha devam kararı aldık. Fatih Öztürk ve Yusuf Erdoğan ile birlikte 5 ismi transfer ettik. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nin önemine dikkat çeken ve geçen sezon lige 4'te 4'le başlamalarının sebeplerinden biri olarak tesisleri işaret eden Kemal Özdeş, "İlk etap çalışmalarımızı 19 Temmuz'a kadar burada sürdürmeyi planladık. Çalışmalarımız oldukça iyi gidiyor. Hem saha hem tesis anlamında hem de ligde mücadele edeceğimiz bütün temel altyapıyı alma anlamında burası oldukça iyi bir yer" ifadelerini kullandı.

"SEZON BAŞINI İYİ GEÇİRMELİYİZ Kİ BİZİ YIL BOYU TAŞISIN"



Trezeguet ve Koita'nın Afrika Kupası nedeniyle henüz çalışmalara katılmadığını belirten Özdeş, "Pazartesi gününden itibaren Trezeguet ve Koita'nin katılımlarıyla tam kadro çalışmaya devam edeceğiz. Son gün Pendikspor ile hazırlık maçımız var. Daha sonra Avusturya kampımız başlayacak ve orada da 3 hazırlık maçı Puskas, Al İttifak, Vardar Skopje) oynayacağız. Avusturya kampı dönüşü, ligin başlamasına 8-9 gün kala son bir hazırlık maçı oynayacağız. Sezon öncesi 7 haftalık periyodu çok güçlü geçmeliyiz ki bizi yıl boyu taşısın. Çünkü Kasımpaşa geçtiğimiz yıllarda da organizasyonun bütününü sezon başı planlayan bir yapıya sahip. Umarım lige iyi başlangıç yapıp, gelecek sezon elde edeceğimiz büyük başarıların zeminini oluşturur" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ İLK 5"

"Kasımpaşa'nın yapısı ve vizyonu üst sıralarda olmayı hak ediyor" diyen Kemal Özdeş, Avrupa kupalarını işaret ederek hedeflerinin 'ilk 5' olduğunu dile getirdi.

Özdeş şunları söyledi:

"Buranın giderek gelişen bir yapısı var. Seçtiğimiz oyuncular, hem bireysel hem de gelecek olarak beklentisi olan oyuncular. Geçtiğimiz sezonlarda da aynı tarz oyuncuları seçerek içimizde barındırdık. Bunun karşılığını da motive olmuş bir takım ve ülkede ses getiren bir yapı olarak aldık. Yine önceliğimiz bu. Kasımpaşa'nın yapısı ve vizyonu üst sıralarda olmayı hak ediyor. Hem grubumuzun büyüklüğü hem de kulübümüzün yapısıyla ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmemiz gerekiyor. İlk 5 için mücadele edeceğiz. Bu Kasımpaşa'ya çok yakışacak. Bunu gerçekleştirmek için çaba harcayacağız. Bunun oluşumunu yapıyoruz. Geçtiğimiz sezonlarda Türkiye Kupası'nda da iyi yerlere geldik. Kupa da hedeflerimizden birisi. Ama bu sene esas hedef, geçtiğimiz yıllardaki kaliteyi sunmaya devam etmek. Ülke futboluna ve oyuncularımızın milli takımlarına oyuncu yetiştirmeye devam edeceğiz. Bünyemizden aramıza katılan oyuncular da olursa bu organizasyon karşılık bulacak. Bunların her birini yapmak önceliğimiz olacak. Çünkü giderek gelişen bir organizasyonumuz var. Hedefimiz ilk 5 içerisinde yer almak."

"HAYALİM KASIMPAŞA İLE AVRUPA KUPALARI"

Kasımpaşa'daki hedeflerini ve hayallerini sorduğumuz Kemal Özdeş, "Kasımpaşa'daki hayalim ve hedefim geçtiğimiz sezonlarda yapılamayanları yapmak. Avrupa kupalarına Kasımpaşa ile katılmak benim en büyük isteğim, arzu ve hayalim. Bunu gerçekleştirmenin güç olduğunu biliyorum. Ama oyuncularıma bunu aşılıyorum. Başkanımızdan ve kulübümüzden de destek alıyorum. Önce kendimi sonra da oyuncularımı motive ediyorum. Direkt olmak istediğimiz yer için yarışacağız. Bireysel olarak fark yaratmamız gerekiyor. Oyun olarak da takımımızın fark yaratması gerekiyor. İnandırabilmem için önce benim inanmam gerekiyor. Bunun için çok heyecanlıyım. Oyuncularımı ikna edebileceğimi biliyorum ve sonucun bunu destekleyeceğini biliyorum. Çünkü buranın yapısı bunları destekleyecek birçok unsuru içerisinde barındırıyor" dedi.

TARAFTARA MESAJ: DAHA İYİ BİR KASIMPAŞA İZLEYECEKLER

Yeni sezon öncesi taraftara da mesaj veren Kemal Özdeş, "Taraftarımız geçtiğimiz yıllardan daha iyi bir Kasımpaşa izleyecekler. Onlarda bir semt aşkı var ve Kasımpaşa’ya sevdayla bağlılar. Taraftarımızın enerjisi bizim için çok önemli. Bize güç katıyorlar. Bunu sürdürmeye devam etsinler. Gurur duyacakları bir takım yaratalım" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli hoca son olarak yeni sezonun ülke futboluna kazançlar getirmesini diledi.

KASIMPAŞA 2. ETAP KAMP PROGRAMI

22 Temmuz Pazartesi günü Avusturya'nın Graz kentine gidecek ve burada üç hazırlık karşılaşması oynayıp, 1 Ağustos 2019 Perşembe günü yurda dönecek olan Kasımpaşa, 25 Temmuz Perşembe günü Macaristan'ın Puskas FC takımı ile, 28 Temmuz Pazar günü Suudi Arabistan takımı Al İttifak ile ve 31 Temmuz Çarşamba günü Makedonya takımı Vardar Skopje ile hazırlık maçları oynayacak.