Moldova’da yoğun ilgi

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Kemal Başar, Uluslararası Tiyatro Festivali BITEI’nin onur konuğu olarak gittiği Moldova’da yoğun ilgiyle karşılandı

HABERTURK.COM

Moldova Kültür Bakanlığı’nın himayesinde, Eugene Ionesco Tiyatrosu’nun ev sahipliğinde ve yönetmen Petru Vutcarau’nun başkanlığında gerçekleştirilen Uluslararası Tiyatro Festivali BITEI, bu yıl 13’ncü kez tiyatro severler için perdelerini açtı.

26 Mayıs - 4 Haziran arasında gerçekleştirilen festivale, Avrupa’da yönettiği Shakespeare eserleri, müzikaller ve uzun yıllardır yurt dışında yaptığı tiyatro çalışmaları ile tanınan Kemal Başar Onur Konuğu olarak katıldı.

Kemal Başar, festivalde profesyonel oyuncuların katıldığı “Shakespeare’le İçimize Yolculuk” başlıklı workshop’u İngilizce yöneten Kemal Başar, festivalin ev sahibi Eugene Ionescu Tiyatrosu’nun kurucu yönetmeni Petru Vutcarau ile de sanat yönetmeni olduğu Tiyatro Keyfi adına kimi anlaşmalara vardıklarını söyledi. Başar ayrıca, Güney Kore, Japonya ve Çin’den tiyatrolarla Tiyatro Keyfi’nin işbirliği ve Amy Winehouse ile yeni sezon eserleri, yine kendisinin yöneteceği, yorumunda Rus - Ukrayna savaşını eksen alacağı 'Söz Veriyorum’un yurt dışı turneleri için de görüşmeler ve ön anlaşmalar yaptığını söyledi.

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