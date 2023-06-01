Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat

Kemal Başar'a Moldova’da yoğun ilgi

Giriş: 01.06.2023 - 09:22 | Güncelleme: ABONE OL
Kemal Başar'a Moldova’da yoğun ilgi
Moldova’da yoğun ilgi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Kemal Başar, Uluslararası Tiyatro Festivali BITEI’nin onur konuğu olarak gittiği Moldova’da yoğun ilgiyle karşılandı

HABERTURK.COM

Moldova Kültür Bakanlığı’nın himayesinde, Eugene Ionesco Tiyatrosu’nun ev sahipliğinde ve yönetmen Petru Vutcarau’nun başkanlığında gerçekleştirilen Uluslararası Tiyatro Festivali BITEI, bu yıl 13’ncü kez tiyatro severler için perdelerini açtı.

26 Mayıs - 4 Haziran arasında gerçekleştirilen festivale, Avrupa’da yönettiği Shakespeare eserleri, müzikaller ve uzun yıllardır yurt dışında yaptığı tiyatro çalışmaları ile tanınan Kemal Başar Onur Konuğu olarak katıldı.

Kemal Başar, festivalde profesyonel oyuncuların katıldığı “Shakespeare’le İçimize Yolculuk” başlıklı workshop’u İngilizce yöneten Kemal Başar, festivalin ev sahibi Eugene Ionescu Tiyatrosu’nun kurucu yönetmeni Petru Vutcarau ile de sanat yönetmeni olduğu Tiyatro Keyfi adına kimi anlaşmalara vardıklarını söyledi. Başar ayrıca, Güney Kore, Japonya ve Çin’den tiyatrolarla Tiyatro Keyfi’nin işbirliği ve Amy Winehouse ile yeni sezon eserleri, yine kendisinin yöneteceği, yorumunda Rus - Ukrayna savaşını eksen alacağı 'Söz Veriyorum’un yurt dışı turneleri için de görüşmeler ve ön anlaşmalar yaptığını söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Altın efsanesi nedeniyle definecilerin kurbanı oldu
Altın efsanesi nedeniyle definecilerin kurbanı oldu
DSİ kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor! İşte sonuç ekranı
DSİ kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor! İşte sonuç ekranı
Minik judocuları taşıyan minibüs, kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var! Feci kaza!
Minik judocuları taşıyan minibüs, kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var! Feci kaza!
Sağanak yağış uyarısı! İç bölgeler için sel uyarısı
Sağanak yağış uyarısı! İç bölgeler için sel uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.