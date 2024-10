Kemal Akkaya: Borsa yeniden ilgi odağı olacak

Son haftalarda halka arz olan şirket sayısında da halka arzlara katılan yatırımcı sayısında da ciddi bir düşüş yaşandı.

Halka arza katılan yatırımcı sayısı 4 milyon yatırımcıdan 400 bin yatırımcı sayısına kadar geriledi. Yüksek mevduat getirisine bağlı olarak gelişen bu durumun geçici olduğunu ifade eden Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de faizlerin düşüş sinyali verdiğini söyledi.

Ülkemizde faizlerin yılsonuna doğru gerileme eğilimine gireceği tahminini dile getiren Akkaya, faizlerin inmesiyle borsada yatırım ortamının daha da iyileşeceğini, bu ortamda nitelikli işlerin de ayrışacağını belirtti.

Şirketi satın aldığımızda 19-20 kişilik bir kadrosu bulunan şirketimiz bugüne geldiğimizde her biri konusunda uzman ve tecrübeli 90 kişilik bir kadroya ulaşmış durumdadır. Bu büyümeye paralel olarak şirketimize profesyonel ve deneyimli personelleri dahil etmeye devam ediyoruz. Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılsonu karı 25 milyon TL iken bu kar 2024 yılının ilk yarısında 221 milyon TL’ye ulaşmış durumdadır. Bu performansıyla Bulls Yatırım Menkul Değerler, Sermaye Piyasası Birliği’nin verileriyle 2024 yılının en hızlı büyüyen aracı kurumu olmuştur. Tabii bu performansın altında çok büyük bir yatırım yatıyor. Kaliteli insan kaynağının yanı sıra teknolojiye çok ciddi bir yatırım yaptık. Teknolojik altyapımızı baştan aşağı yeniledik ve yenilemeye devam ediyoruz. Bu teknolojik ve dijital dönüşüm yolculuğumuz devam etmektedir. Tüm dijital uygulamalarımızı hızlı ve güvenilir bir şekilde müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına göre dizayn ediyoruz. Yeni kurgulanan bir aracı kurum olarak çok hızlı bir şekilde görüntülü hesap açma uygulamasını dünyanın her yerinden hesap açacak şekilde hayata geçirdik.

Şu anda halka arz olmayı bekleyen, planlayan çok sayıda şirket var. Halka açılmak şuan cazip mi? Kimler halka açılabilir?

Biz halka arzı firmalara kurumsallaşma, inovasyon, rekabet gücü açısından her zaman öneriyoruz. Halka arz, şirketleri kurumsallaşarak sürdürülebilir bir gelecek sağlıyor. Uluslararası rekabet güçlerini de sağlayabilmek adına halka açık olmak son derece önemli. Şu an halka arzlara ya katılım düşük görünse de gelecek umut verici. Bizler Bulls ailesi olarak her zaman iyimserlikten beslendik, kötümserler sadece haklı çıkar ama iyimserler kazanır.