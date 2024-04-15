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        Haberler Dünyadan Kelly Brook: "Çıplak daha iyi görünüyorum"

        Kelly Brook: "Çıplak daha iyi görünüyorum"

        Ünlü model Kelly Brook, kıyafetlerle ilgili özel bir sorunu olduğu için çıplak olmayı tercih ettiğini itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 12:32 Güncelleme: 15.04.2024 - 12:36
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        • 1

          44 yaşındaki ünlü model Kelly Brook; her zaman istediği gibi görünmediğini itiraf ederek, üzerine tam oturmayan kıyafetler için kendi vücudunu suçlamadığını belirtti.

        • 2

          "BU BENİM İYİ HALİMİ GÖSTERMİYOR"

          Kelly Brook; "Aynaya çıplak bakıyorum, kendimi seviyorum. Sonra kıyafetlerimi giyiyorum ve bu benim en iyi halimi göstermiyor. Zaten her zaman çıplakken daha iyi göründüğümü söylerim. Kıyafetlerin beni hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyorum ve bu benim hatam değil. Bu tasarımcıların hatası, doğru kesmiyorlar" şeklinde konuştu.

        • 3

          "BEN GERÇEKÇİ OLMAYAN HEDEFLER KOYMUYORUM"

          Kelly Brook algılanan zayıflıktan ziyade sağlığa odaklanmanın gerekliliğini vurgulayarak şunları söyledi; "Ben de gerçekçi olmayan hedefler koymuyorum. 21 yaşımda olduğum gibi görünmek istemiyorum, 44 yaşımda olduğum kişiyle gayet iyiyim. Sağlıklı, enerji dolu, sabahları yataktan fırlamak istiyorum" dedi.

        • 4

          "KIVRIMLARIMI SEVİYOR"

          Kelly Brook, daha önce verdiği başka bir röportajda bedenine her zamankinden daha fazla güvendiğini ve bunun kocası Jeremy Parisi ile daha fazla özel an yaşamasına yol açtığını söylemişti. Brook; "Jeremy, İtalyan olduğu için kıvrımlarımı seviyor, bu konuda endişelenmeme gerek yok. Sizden başka kimsenin aslında nasıl göründüğünüzü gerçekten umursamadığını fark etmelisiniz. Sizi iyi hissettiren şeyi yapmalısını. Çünkü bir başkasını memnun etmek için belli bir şekilde görünmeye çalışırsanız bu hiç bitmeyen bir savaş olur" şeklinde konuşmuştu.

          Fotoğraflar: Instagram

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