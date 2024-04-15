Kelly Brook: "Çıplak daha iyi görünüyorum"

"KIVRIMLARIMI SEVİYOR"

Kelly Brook, daha önce verdiği başka bir röportajda bedenine her zamankinden daha fazla güvendiğini ve bunun kocası Jeremy Parisi ile daha fazla özel an yaşamasına yol açtığını söylemişti. Brook; "Jeremy, İtalyan olduğu için kıvrımlarımı seviyor, bu konuda endişelenmeme gerek yok. Sizden başka kimsenin aslında nasıl göründüğünüzü gerçekten umursamadığını fark etmelisiniz. Sizi iyi hissettiren şeyi yapmalısını. Çünkü bir başkasını memnun etmek için belli bir şekilde görünmeye çalışırsanız bu hiç bitmeyen bir savaş olur" şeklinde konuşmuştu.

Fotoğraflar: Instagram