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Bazı türleri, böceklerin en büyükleri olarak da sayılan kelebekler, göç esnasında yaklaşık olarak 2000 kilometre uçabilen canlılar olarak dikkat çekmektedir. İlk etapta tırtıl olarak doğan ve daha sonra geçirdiği metamorfoz sayesinde oldukça renkli ve kanatlı bir canlıya dönüşen kelebek ırkları hangileridir? En uzun yaşayan kelebek türü hangisidir? İşte, tüm detaylar...

Kelebek Irkları

Yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde kelebeklerin yaklaşık olarak 150 bin farklı türe sahip oldukları bilinmektedir. Bu kelebek ırkları, gerçekleştirdikleri faaliyetlere göre gece ve gündüz kelebekleri olarak iki ayrı sınıfa ayrılmaktadır. Gece kelebekleri, daha kalın ve ağır olan vücut yapılarıyla alacakaranlıkta ve gece uçarlarken; gündüz kelebekleri ise ince ve hafif vücutları ile gündüz uçuşları gerçekleştirmektedirler.

Kelebek Özellikleri

Günlük hayatın içinde, hem doğada hem de evlerimizde sıklıkla rastladığımız kelebekler, doğadaki en güzel böceklerden biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle uçma konusunda oldukça başarılı olan kelebek özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Kelebekler, iki çift olmak üzere 4 kanatlı bir böcektir.

Kelebekler, türlerine bağlı olarak 1 hafta ile 1 yıl arasında bir yaşam süresine sahiptirler.

Kelebekler de tıpkı diğer böcekler gibi 6 adet eklemli bacak, iki anten ve birleşik göz yapısına sahip olan canlılardır.

Çok hassas bir anteni olan kelebekler, birbirleri ile bu antenler vasıtasıyla haberleşmektedirler.

Gece ve gündüz kelebekleri olarak ikiye ayrılan kelebeklerden, gece kelebeklerinin işitme ve koku duyuları oldukça gelişmiştir.

Göçler sırasında uzun süre açlığa dayanabilen kelebekler, bu sayede 2000 kilometreye yakın bir uçuş gerçekleştirebilmektedirler.

Kelebekler ayakları ile tat alabilen canlılardır.

Kelebek Türleri

Sayıları 150 bine varan kelebek türleri içinde öne çıkan ve farklı coğrafyalarda kendilerine yaşam alanı bulan kelebek cinsleri şu şekildedir:

Vindula Dejone

Genel olarak Güney Doğu Asya coğrafyasında yaşayan bu kelebek türü, her iki kanadında yer alan ve göze benzeyen desenleri ile doğadaki düşmanlarını korkutabilen bir cinstir. Vindula Dejone kelebeklerinin kanat uzunlukları ise erkeklerde 38, dişilerde ise 44 milimetreye kadar varabilmektedir.

Cetosia Cyane

Erkekleri turuncu, dişileri ise gri ve beyaz renklere sahip olan bu kelebek türü, Hindistan ve Çin coğrafyasında yaşamaktadır.

Papilio Memnon

150 milimetreye varan kanat uzunluğuna sahip olabilen bu kelebek türü, çoğunlukla Güney Asya’da yaşamaktadır.

Greta Oto

Saydam kanatlara sahip olan Gre Oto kelebekleri Ekvador, Panama ve Venezuela gibi ülkelerde yaşamlarını sürdürmektedir.

Doleschallia Bisaltide

Ormanların güneşe bakan kesimlerinde yaşayan bu kelebek türü, 40 milimetreyi bulan kanat uzunluğuna sahiptir.

Caligo Memnon

Amazon yağmur ormanlarında yaşamlarını sürdüren bu kelebek türü, meyve çürükleri ile beslenmektedir.

En Uzun Yaşayan Kelebek Türü

Dünyanın en uzun yaşayan kelebek türü Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Batı Avrupa coğrafyasında kendine yaşam alanı bulmuş olan Kral kelebeğidir. Diğer kelebek türlerine nazaran daha uzun bir ömre sahip olan kral kelebekleri, 1 yıl içinde 4 nesil olarak yaşamlarını sürdürebilme özelliğine sahiptirler.

Zehirli Kelebek Türleri

150 bine yakın farklı türü olan kelebekler arasında, zehirli kelebek türleri de yer almaktadır. Diğer türlere nazaran daha yavaş uçan bu kelebekler, kendilerini diğer böceklerden korumak için bu zehirlerini kullanırlar. Diğer böcekler için bir nevi ikaz görevi gören bu zehir, insanlar ve diğer büyük memeliler içinse korkutucu olmaktan çok uzaktır. Bu sebeple küçük postacı kelebeği, hükümdar kelebeği gibi zehirli oldukları bilinen türler, insanlar için herhangi bir tehlike oluşturmazlar.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram