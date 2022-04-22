Kekik yağının faydaları

Kekik bitkisinden elde edilen ve esansiyel bir yağ olarak kullanılan kekik yağı antioksidan içeriği ile dikkat çekmektedir. Bağışıklık sisteminden solunum yollarına cilt hastalıklarından strese kadar pek çok alanda etki gösteren kekik yağının kullanımı ve özellikleri ise halk arasında merak edilen konular arasında yer almaktadır. Son dönemlerde kekik yağı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirildiği için hakkında yapılan araştırmalarda artış meydana gelmektedir. İşte kekik yağı hakkında merak edilen tüm detaylar.

Kekik Yağı Faydaları

Kekik yağının farklı kanser türleri üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Kanserli hücrelere karşı koruma sağlar. Özellikle kadınların korkulu rüyası olan rahim kanseri kapsamında kullanılması önerilmektedir.

İltihaplı cilt yaralarının iyileştirilmesinde kekik yağı kullanımı etkili olmaktadır. Mikrop ve enfeksiyonlara karşı hücreleri yeniler.

Kemi hastalıklarında ve romatizmal ağrılarda kekik yağı kullanılabilir.

Burkulma gibi durumlarda masaj yapılarak kekik yağı kullanılabilir.

Bel ağrılarının tedavisinde kullanılabilir.

Solunum yolu rahatsızlıklarında kekik yağı kullanımı ile bronşit gibi hastalıkların iyileşme süreci hızlanabilir.

Öksürüğü kesmede yardımcıdır.

Şekeri dengeler.

İdrar söktürücü bir yağdır.

Sakinleştirici etkisi bulunur.

Cilt hastalıkları üzerinde kullanılabilir. Sivilcelerin iyileşmesi için kekik yağı tercih edilebilir.

Bağırsak sağlığı için oldukça faydalıdır.

Antiviral özelliği bulunduğu için mantar tedavisinde kullanımı tercih edilebilir.

Kekik Yağı Zararları

Her doğal yağda olduğu gibi kekik yağının kullanımında da dikkatli olunması gerekmektedir.

Eğer hassas bir cilde sahipseniz doktorunuza başvurmadan önce kekik yağı kullanımından kaçınmalısınız.

Kekik yağı kuvvetli bir yağdır. Bu yüzden farklı bir yağ ile seyreltilerek kullanılması önerilir. Aksi halde cilde yanma meydana gelebilir.

Hamile kadınlar ve emziren annelerin kekik yağı kullanımı önerilmez.

Düzenli ilaç kullanan kişilerin kullanmaması gerekmektedir.

Kekik Yağı Cilde Faydaları

Sivilcelerin kurumasında oldukça güçlü bir yağdır.

Sivilce sonrası meydana gelen izlerin azalmasında etkilidir.

İçeriğindeki antiviral özellikler nedeni ile mantar sorunlarında kullanılır.

Cilt hücrelerini yenilemeye yardımcı olarak kırışıklıkların azalmasında etkili olabilir.

Kekik Yağı Saça Faydaları

Saç derisine masaj yapılarak kullanıldığında kan akışını hızlandırır.

Saç dökülmesinin azalmasında etkilidir.

Saçların daha hızlı bir şekilde uzamasına yardımcı olur.

Saç derisinde meydana gelen kuruluk, kaşıntı ve mikropları ortadan kaldırmayı sağlar.

Kekik yağı kepeklenme problemlerine karşı da iyi gelir.

Kekik Yağı Öksürüğe İyi Gelir Mi?

Kekik yağının solunum yolu sorunlarına iyi geldiği bilinmektedir. Bu yüzden kişiler tarafından öksürüğe iyi gelip gelmediği de merak edilir. Kekik yağ öksürüğe iyi gelen bir uçucu yağdır. Öksürüğün yanı sıra balgam sökmeye de yardımcı olur.

Kekik Yağı Kaç Damla İçilir?

Kekik yağı kuvvetli yağlar arasında yer almaktadır. Bu yüzden tüketiminde dikkatli olunması gerekir. Ağız yolu ile kekik yağını tüketmek isteyenler 1 su bardağı içine 1 ya da 2 damla dökerek bu suyu içebilir. Ancak günden 1 bardaktan fazla kekik yağı içeren sudan içmemeye özen gösterilmelidir. Bunun yanı sıra 10 günden fazla uzun süreli kekik yağı içilmemelidir. 10 günün ardından 10 gün de ara verilmelidir.

Kekik Yağının Mideye Faydaları

Kekik yağı sindirim sistemine iyi gelen bir doğal yağdır. Özellikle hazımsızlık sorununa fayda sağladığı için mideye de iyi gelir.