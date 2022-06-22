Saçlarınızın bakımı için kullandığınız birçok bakım ürünü de saçların yapısını bozar ve sağlıksız görünmesine neden olur. Birçok kişi evde doğal yöntemlerle saçlarına bakım yapmak ister. Bitkisel tedavi ve bakım için Kekik Suyunun Saçlara Faydası saymakla bitmez. Öyleyse aklımıza Kekik Suyu Saça İyi Gelir Mi, Nasıl Uygulanır ve Faydaları Neler? sorusu gelir. Bu yazımızda tüm sorularınıza cevap bulabilirsiniz. İşte, Kekik Suyunun Saçlara Faydası- Kekik Suyu Saça İyi Gelir Mi, Nasıl Uygulanır ve Faydaları Neler?

KEKİK ÇAYININ FAYDALARI

Kekik Suyu Saça Faydaları

Kekik suyu saç derisindeki zararlı ve olumsuz tüm etkileri ortadan kaldırır.

Kekik suyunun saça bir başka faydası saçın hızlı uzamasını sağlar.

Saçın ağırlaşması hissedilir bir durumdur saç dengesini düzenlenmesini sağlar.

Saçların daha hacimli ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

Kepek problemi olanlar içinde tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.

Kekik suyu kan dolaşım hızını arttıracağı için saç dökülmesi problemini ortadan kaldırmaya yardımcı bitkisel bir çözümdür.

Saç tellerinin kalınlaşması için bitkisel bir çözümdür.

Kekik Suyu Saça Zararları

Kekik suyunun bilinen hiçbir zararı yoktur. Fakat her şeyde olduğu gibi kekik suyunu kullanmadan önce alerjen bir bünyeye sahip olup olmadığınızı araştırmanızı tavsiye ederiz.

Kekik Suyu Saç Rengini Açar Mı?

Kekiğin saymakla bitmeyen birçok faydası vardır. Saçlar için bitkisel ve evde yapabileceğimiz kolay tariflerle saçınıza bakım yapabiliriz. Çoğu kadın saçlarında renk değişimi yapmayı sever. Özellikle yaz aylarında saç renginin daha açık renk olmasını isterler. Fakat saçlarına yaptırdıkları işlemler saçın doğal yapısını bozar ve saça zarar verir. Boyaların içinde bulunan kimyasallar saçlarda kırıklara neden olur. Peki, Kekik Suyu Saç Rengini Açar Mı?

sorusuna cevabımız evet olacaktır. Saç rengini açmak için basit bir tarif vardır. Temiz saça durulamadan uygulayabileceğiniz yöntemde gözle görülür sonuçlar elde edebilirsiniz. 6 bardak suyu kaynatıp içine 3-4 dal taze kekik atıp çay gibi demlenmesini bekleyin. Eğer taze kekik yoksa bir tatlı kaşığı kurutulmuş kekik kullanılabilir. Banyoda son aşama olarak durulama suyu olarak kullanabileceğiniz bu suyu saça uyguladıktan sonra güneşte saçlarınızı kurutursanız saçınızın rengi açılacaktır.

Kekik Suyu Saç Dökülmesine İyi Gelir Mi?

Saça uygulanan kurutma, şekil verme, boyama işlemleri saçın yıpranmasına neden olur. Çevre koşulları, iklim değişikliği ve düzensiz beslenme de saçları olumsuz etkileyen etmenlerdir. Kekik bitkisi içinde A, K, E, B ve C vitaminleri vardır. Kekik suyu saçlar için muhteşem bir bakım ürünüdür. Saç dökülmesinden şikayetçi olan kişilerin gönül rahatlığı ile kullanabileceği bir bakım kürü olabilir.

Kekik Suyu Saç Uzatır Mı?

Kekik bitkisi çok şifalı bitkiler arasında yer alır. Peki, Kekik Suyu Saç Uzatır Mı ? Saçlar da güçlü olmak için besinlere ihtiyaç duyar. Saçların uzaması için en önemli şart sağlıklı olmalarıdır. İçindeki vitaminler sayesinde ister çay olarak tüketilsin ister kür olarak kullanılsın faydaları uzun bir liste oluşturulacaktır. 1 litre suya 3-4 dal taze kekik ekleyerek hazırlanabileceğiniz kür sayesinde hızlı uzamasına yardımcı olabilirsiniz. Saçlara kür şeklinde uygulanan kekik suyu önce saç derisinde kan dolaşım hızının artmasına neden olacaktır. Bu sebepten dökülmelere engel olacaktır. Dökülmeyen saç telleri güçlenerek kalınlaşacaktır. Ve hızlı uzayacaktır.