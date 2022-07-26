olarak tüketimi de oldukça yaygındır. Eski medeniyetlerin de bolca kullandığı kekik, günümüzde alternatif tıbbın reçelerinin başında yer almaktadır. Öyleyse, solunum yolları hastalıkları ve birçok hastalığa şifa kaynağı olan Kekik Çayının Mideye Faydaları nedir? Bu yazımızda sizler için araştırdık. Peki, Kekik çayı mideyi rahatlatır mı ve ülsere iyi gelir mi? İşte detaylar...

KEKİK ÇAYININ FAYDALARI

Kekik Çayının Mideye Faydaları

Kekik çayının en bilinen faydası mide bulantısını geçirmeye yardımcı olur.

Anti-enflamatuar özelliği sayesinde iltihabı reaksiyonu önlemeye yardımcı olur.

Mide ağrısı yaşayanlar için ağrı kesici özelliği vardır.

Yemekler sonrası şişkinlik veya kramp şikâyetiniz varsa çay şeklinde tüketmeniz rahatlatıcı olacaktır.

Kabızlık şikâyetiniz için doğal bir çözüm yöntemidir.

Gastrit ve reflü gibi hastalıkları iyileştirme özelliği vardır.

Mide yanması şikâyeti olanlar için bir şifa kaynağıdır. Mide yanması şikâyeti başladığı zaman, çay şeklinde tüketilirse şikayetlerinizin azalmasına yardımcı olur.

Kekik Çayının Mideye Zararları

Öncelikle kekik çayını tüketmeden alerjiniz olup olmadığını öğrenmenizi tavsiye ederiz. Alerjik bir reaksiyona sahip değilseniz aşırı tüketmenizi tavsiye etmiyoruz. Çünkü aşırı tüketim sonucunda mide bulantısı ile istifraya sebep olabilir.

Gebelik döneminde asla tüketilmesi tavsiye edilmiyor. Çünkü düşük riskini arttırır.

Yüksek tansiyon hastalarının kullandıkları ilaçların etkisini azaltma ihtimali vardır.

Kronik rahatsızlığı olan kişilerin asla içmesi tavsiye edilmez.

Emziren kadınların, yaşlıların ve çocukların kekik çayını tüketmesi sakıncalıdır. Uzman doktora danışılmadan içilmesi doğru değildir.

Bazı kişilerde ise nefes darlığı ve kalp ritminin artmasına neden olabilir.

Kekik Çayı Mide Bulantısı Yapar Mı?

Antioksidan deposu olan birçok hastalığı iyileştirmeye yardımcı olurken mideyi koruyan kekik çayının akıllarımızda merak oluşturduğu bazı sorular vardır. Bunlardan bir tanesi: Kekik Çayı Mide Bulantısı Yapar Mı? Fazla tüketilirse mide bulantısına sebep olabilir. Aslında mide bulantısını önlemeye yardımcı bir çay olarak kullanılır.

Kekik Çayı Mide Ülserine İyi Gelir Mi?

Kekik çayı midede oluşan bakterilerin ölmesine neden olur. Bu sayede de mide hastalıklarına yakalanma riskini düşürüyor. Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) bir araştırma sonucu Kuzey Kıbrıs bölgesinde yetişen Thymus Capitatus (kekik) türünün gastrit, duedonal ülser, mide kanseri, mide lenfomasında etken olarak bilinen Helicobacter pylori isimli bakteriyi öldürdüğü saptanmış. Bu çalışmanında sonucuna göre kekik, ülser gibi hastalıkların tedavisinde alternatif veya ilaçlara ek olarak kullanılabilir.

Kekik Çayı Mide Yanmasına İyi Gelir Mi?

Haziran ayından Ekim ayına kadar toplanan kekik taze veya kurutulmuş olarak tüketilebilir. İçinde selenyum, manganez, kalsiyum, magnezyum, demir, potasyum, omega 3 yağ asitleri, beta, karoten, folik asit, B, E, A, K ve C vitamini bulunur. Simol, linalol, borneol, tripenoit, flavonit açısından da zengindir. Peki, içinde bu kadar çok mineral ve vitamin barındıran Kekik Çayı Mide Yanmasına İyi Gelir Mi? Kekik çayı düzenli tüketildiği zaman mide yanması şikayetinizin geçmesini sağlayacaktır.