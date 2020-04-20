Kek nasıl yapılır?

Mutfaktan taze taze yayılan kokusuyla pamuk gibi kabarmasıyla yapması kolay yemesi aşırı keyifli olan Kek tarifini sizlere aktarıyorum. İçerisine limon kabuğu, portakal kabuğu koyarak, kakaolusu ayrı lezzetli tahinlisi ayrı lezzetli olan kekin sade yapımını sizlere aktaracağım.

Malzemeler;

Kekin Yapılışı;

Kekin Püf Noktaları;