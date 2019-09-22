Kafkaslara özgü bir besin olan kefir dünyada birçok yerde bilinen ve tüketilen bir fermente edilmiş süt besinidir. İnek, koyun ve keçi sütünden elde edilen kefir, fermantasyon uygulandığı için tadı biraz ekşidir. Bağırsaklar için güçlü bir sindirim oluşturur.

Kefirin Faydaları

Kefirin içinde sindirimi sağlayacak bakteriler vardır bu sayede oldukça etkili olarak sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olur. Sütten farklı olarak prebiyotik içermesi ve laktoz intoleranso olanların da tüketmesini sağlamasıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek, sindirim sistemine etki ederek mikroplardan ve bakterilerden arıtılmasına destek olur. Mide ülserinde bulunan helikobakter pilori adlı bakteriyi öldürür ve antibiyotik görevi üstlenir. B1, B12, K ve biotin ile genel sağlık içinde etkili olur. Yüksek kalsiyum ve magnezyum içermesi nedeniyle kemik sağlığını da korur, kemik kaybına engel olur.

Kefirde mevcut olan bileşenler bağışıklık sistemini güçlendirirler, bu sayede alerjilere iyi gelmektedirler. İltihaplanmalara engel olurlar. Uzun süre kullanımı kanseri önlemede yardımcı olmakta ve tümör oluşumunu da engellemektedir.

Kefirin Faydaları Nelerdir?

Antibiyotik etkisiyle iltihaplı hastalıklara iyi gelir.

Vücuttaki fazla tuz ve ödemin atılmasına etki eder.

Bağırsakları temizler, bakteri ve mikropları öldürür.

Mide ülserinin tedavisinde kullanılır.

Sinüzite iyi gelir.

Sindirime iyi gelir, kabızlığı önler.

Kanserin oluşmasını ve ilerlemesini önler.

Kanserli tümörlerin gelişimini durdurur.

Enfeksiyonlu hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Kolesterolü düşürür.

İçerdiği A vitamini ile göz sağlığına katkıda bulunur.

Güçlü kemikler ve dişler için önerilir.

Kalp sağlığını korur.

Karaciğere fayda sağlar.

Harici olarak kullanıldığından egzama tedavisine yardımcıdır.

Cilde sürüldüğünde sivilce oluşumunu önler.

Şişkinliği önler.

Cilt mantarı tedavisine yardımcıdır.

Mide kramplarını hafifletir.

Akciğer enfeksiyonlarına karşı kullanılır.

1 bardak kefirde; 150 kalori, 8 gr yağ,4 gr şeker, 30 gr kolesterol,11gr protein ve 12 gram karbonhidrat vardır.

A ve C vitamini bulunur. Ayrıca kalsiyum, potasyum ve sodyum içerir.

Kefirin yoğurttan farkı probiyotik içermesidir. Yüksek kalori, yağ kolesterol ve karbonhidrat içermesi açısından çok fazla tüketilmesi kilo yapmaya neden olur.