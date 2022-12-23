Kefir Günde Ne Kadar Tüketilmeli? Kefir Aç Karnına Mı Tok Karnına Mı İçilir?

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Kefir terimi, Kafkasya halkları için "refah" anlamına gelen bir terim olan memnuniyet kelimesinden gelmektedir.

Geleneksel fermente içeceğin tarihi gizemini koruyor, ancak ilk olarak birkaç yüzyıl önce Kuzey Kafkasya'da, özellikle Karaçay etnik grubu (Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti'nden Türk kökenli) tarafından üretildiği anlaşılıyor.

Kefir tüketimi daha sonra Rusya'ya ve oradan da 21. yüzyılın başlarında Avrupa'nın geri kalanına ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yayıldı. Şuan tüm dünyada yaygın olarak tüketilen gıdalardan biri.

Kefir Aç Karnına Mı Tok Karnına Mı İçilir?

Kafkas bölgelerinde kefir, " peygamberin içeceği (veya darı) " olarak biliniyordu. O dönemlerde bu iksir olarak görülüyordu ve yapımı gizli tutulmuştu. Kefiri günün her vaktinde tüketebilirsiniz.

Kefir aç karnına mı yok karnına mı içilir? Aç ya da tok olmanız önemli değil. Ayrıca kefir, akşamdan kalma durumundan kurtulmaya yardımcı olur ve aslında bir panzehir görevi görerek toksinleri vücuttan nötralize etmeye ve çıkarmaya yardımcı olur.

Yatmadan Önce Kefir İçmek Zayıflatır Mı?

Kefir ve yoğurt arasındaki temel fark probiyotik kültürlerdir. Kefir, yoğurttan 3 kat daha fazla probiyotik ve birkaç farklı türde iyi bakteri içerir.

Besin değeri hangi sütten yapıldığına göre değişkenlik göstermektedir. Keçi sütü, inek sütü, hindistan cevizi sütü gibi... Çalışmalar, kefirde bulunan temel bir amino asit olan triptofanın zihni ve sinirleri sakinleştirmede çok yardımcı olduğunu göstermektedir.

Yatmadan önce kefir içmek hem rahat uyumanıza yardımcı olacaktır hem de bağırsaklarınızı çalıştırarak sindirimi geliştirecektir. Yapılan araştırmalara göre, günde az yağlı süt ürünleri tüketen kadınlarda kilo verimi görülmüş ve bel çevresinde incelme kaydedilmiştir. Kilo vermek isteseniz bile, diyetinizin dengeli olması gerektiğini unutmayın. Sadece kefir içip zayıflamak mümkün değildir. Sağlıklı bir beslenme listesi gerekli.

Kefir yaz aylarında genellikle serinletici bir içecek olarak tüketilir. Çoğu insan hoş tadı ve dokusu nedeniyle kefir tüketir. Sadece yaz ayları değil, her gün kefir tüketmenin sağlığa olan faydaları muazzamdır. Kefiri smoothie'lere karıştırılabilir, tahıl veya granola üzerine dökebilir veya unlu mamullerde kullanılabilirsiniz.

Kefir Nasıl Tüketilir?

Kefir smoothie'lere karıştırılabilir, tahıl veya granola üzerine dökülebilir veya unlu mamullerde kullanılabilirsiniz. Kefirin içerdiği probiyotikler vücudun savunmasını artırmakla kalmaz, aynı zamanda kanserojen maddelerin üretim seviyesini de düşürür.

Bu etki kötü huylu tümörlerin gelişimini engeller. Journal of Medical Foods'ta yayınlanan bir araştırmaya göre, kefirdeki probiyotiklerin meme kanserine neden olan hücrelerin büyümesini engellediği söylenmiştir. Kefiri direkt içebileceğiniz gibi kendi hazırladığınız meyvelerden de ekleyebilir meyveli kefir haline getirebilirsiniz.

Kefir Diyeti Nasıl Yapılır?

Karabuğdaylı kefir içeceği vücudunuzu temizlemenize ve metabolizmanızı hızlandırmanıza yardımcı olacaktır. Bu nedenle fazla kilolara veda etmek mümkün olacaktır.

200 ya da 300 ml kefirin içerisine öğütülen karabuğdayı ekleyip dilerseniz blenderdan geçirip pürüzsüz hale getirdikten sonra tüketebilirsiniz.

Yapılan bu karışımı sabah kahvaltı yerine ya da öğle yemeği yerine tüketebilirsiniz. Karabuğdayın yararlı bileşimi, vitamin ve mineral eksikliğini giderir ve kefir, bağırsaklarda gerekli mikroorganizmaların kolonizasyonuna katkıda bulunur.