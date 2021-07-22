FOX TV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Kefaret'in yayınlanıp yayınlanmayacağı günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. 22 Temmuz FOX TV yayın akışında görünmeyen dizi ile ilgili son durumu derledik...

KEFARET YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

FOX TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kefaret, bu akşam Kurban Bayramı nedeniyle yayınlanmayacak.

Sevilen dizi 29 Temmuz Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

16.30 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Orta Direk Şaban

22.00 Kefaret (Tekrar)

01.00 Fulya İle Umudun Olsun

03.30 Orta Direk Şaban