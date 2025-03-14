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        Haberler Ekonomi Sigorta Kefalet senedinde sahteciliğin sonuna gelindi - Sigorta Haberleri

        Kefalet senedinde sahteciliğin sonuna gelindi

        TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, geçmişte sahte sigorta şirketleri üzerinden çok sayıda sahte kefalet senetleri düzenlendiğini belirterek, SEDDK'nın kefalet poliçelerinde sahteciliği önleyecek uygulamayı devreye sokmasıyla sorunun çözüldüğünü vurguladı. Yaşar, bu konuda TSB'nin de katkılarıyla, "Tüm alanlarda kefalet sigortalarını elektronik ortamda teslim etmek için çalışmaların sonuna geldik" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 17:07 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:07
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        Sahte kefalet senedi tespit ediliyor
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        Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) girişimleri ve düzenlemeleri ile sahte kefalet senedi uygulamasının önüne geçildiğini söyledi.

        Yaşar, geçmişte sahte sigorta şirketleri üzerinden çok sayıda sahte kefalet senetleri düzenlendiğini, bunların da ihalelerde kullanıldığını belirterek, bu konuda SEDDK’ya da gelen şikayetler üzerine, SEDDK’nın kefalet poliçelerinde sahteciliğin önüne geçecek adımı attığını vurguladı. Uygulama kapsamında, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından 21 Şubat 2024 tarihi itibarıyla ‘sigortam360.com’ üzerinden tüm kefalet poliçelerinin gerçek zamanlı ve online olarak ücretsiz sorgulanması imkanı getirildiğine dikkat çeken Yaşar, şunları söyledi: “Proje kapsamında, yürürlükte olan tüm kefalet poliçeleri genel sigortacılık veri tabanına aktarılırken, düzenlenecek poliçeler için sigorta şirketlerine SBM sistemlerinden referans numarası alma zorunluluğu getirilerek yeni poliçelerin eş zamanlı olarak veri tabanına kaydedilmesi sağlandı. Bu sayede sorgulama sistemi Takasbank üzerinden Kamu İhale Kurumu ve bu kurum üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) kullanımına sunuldu. Ayrıca geçen yılın Temmuz ayı itibariyle de tüm poliçe verileri Kamu Teminat Yönetim Platformuna dahil edildi, Eylül 2024 itibarıyla da sistem veri tabanı doğrudan GİB’in erişimine açıldı.”

        GERÇEKLİĞİ ÜCRETSİZ SORGULANABİLİYOR

        Yaşar, SEDDK’nın, önleyici faaliyetler kapsamında, kefalet poliçeleri ve senetlerindeki sahteciliğin engellenmesine yönelik SBM nezdinde geliştirği uygulamaya da değinerek, “Buna göre, kefalet senedi kullanıcılarına SBM "Sigortam360" uzantısının "Poliçeler" sekmesindeki https://online.sbm.org.tr/ovm-police/public/kefaletSenedi/sorgu.sbm web adresi üzerinden “birim referans no” ile kefalet poliçeleri ve senetlerinin gerçekliğinin ve geçerliliğinin ücretsiz olarak sorgulanması imkanı sağlanmıştır” dedi.

        Yaşar, bu konuda SEDDK ‘nın önderliği ve TSB’nin katkılarıyla yeni çalışmaları da olduğunu ve bu çalışmaların tamamlanmasıyla sahte kefalet senedi uygulamasının tamamen ortadan kalkacağını ifade ederek, “SBM ve Takasbank üzerinden Kamu ihale Kurumu’na Türkiye’de ilk defa bankalardan bile önce elektronik kefalet sigortasını teslim etmeyi geliştirdik. Bunun arkasından Muhasebat Genel Müdürlüğü ile birlikte tüm alanlarda kefalet sigortalarını elektronik ortamda teslim etmek için çalışmalarımızın sonuna geldik. Bir, iki ay içinde konuyu çözmüş olacağız. Bu proje, sistemin tamamen elektronik ortamda çalışmasını sağlayarak fiziki kefalet senedini ortadan kaldıracağından sahteciliği tamamen bitirecek” dedi.

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