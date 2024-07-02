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        Haberler Gündem Güncel Kediyi 4.kattan attı! 3 yıl hapsi istendi | Son dakika haberleri

        Kediyi 4.kattan attı! 3 yıl hapsi istendi

        İstanbul'da "Şirine" adlı kediyi tekmeleyerek dördüncü kattan atan Elanur P. adlı sanığa 3 yıla kadar hapis cezası istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:37 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:39
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        Kediyi 4.kattan attı! 3 yıl hapsi istendi
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        Küçükçekmece'de "Şirine" isimli kediyi tekmeleyip dördüncü kattan atarak yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanık Elanur P.'nin 3 yıla kadar hapsi istendi.

        AA'da yer alan habere göre Küçükçekmece 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya kedinin sahibi müşteki Fatma Aydın ile taraf avukatları ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları katıldı.

        Müşteki Fatma Aydın ve avukatlarının sanık hakkındaki şikayetlerini devam ettirmesi üzerine cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

        "ACIMASIZ VE ZALİMCE MUAMELEDE BULUNDU"

        Mütalaada, sanığın olay günü Aydın'a ait "Şirine" isimli kedisinin, yan dairesindeki tanık İlayda Argun'un evinden çıktığını gördüğü, saksılarına ve eşyalarına zarar verdiği iddiasıyla tekmelediği anlatıldı.

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        Tanık Argun'un engellemeye çalıştığı Elanur P.'nin, kediyi kucaklayıp 4. kattaki pencereden aşağıya attığı belirtilen mütalaada, sanığın acımasız ve zalimce muamelede bulunarak kediye zarar verdiği değerlendirildi.

        Mütalaada, sanığın "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Sanık avukatı Lamia Hız, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep ederken, müdahil Aydın ve avukatları sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

        Müdahil İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezinden avukat Bahtiyar Güner, "Sanık bir eğitim kurumunda akademisyen olarak çalışmakta ve gençleri eğitmektedir. Islah olması maksadıyla üst hadden cezalandırılmalıdır." ifadelerini kullandı. Duruşma, sanık avukatının süre talebi kabul edilerek 9 Temmuz'a ertelendi.

        NE OLMUŞTU?

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Fatma Aydın'ın "Şirine" isimli kedisinin 15 Ağustos 2023'te sanık Elanur P. tarafından tekmelenip dördüncü katın camından aşağıya attığını öne sürerek şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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        İddianamede, ifadesine yer verilen sanık Elanur P., kediye sinirlendiğini ancak tekme ve camdan atma eylemlerinde bulunmadığını savunurken, tanık İlayda Argun ise olay günü misafir olarak bulunduğu eve Fatma Aydın'ın, kedisi Şirine ile birlikte geldiğini, Aydın gittikten sonra kedinin yanlarında kaldığını anlattı.

        Kedi kendilerindeyken balkondan sanığın evinin balkonuna geçerek saksıları devirdiğini dile getiren Argun "Sabah sanığın kapımızı çalıp bize bağırması üzerine kedinin saksıları devirdiğini öğrendik. Biz konuşurken kedi, kendi evi olan Aydın'ın dairesine doğru geçti. Sanık, kediyi fark edince yerde tekmelemeye başladı. Koşup engel oldum, kedi de bu esnada ara boşluğa saklandı. Sanık benden kurtulup peşinden koştuğu kediyi yakaladı ve 4. kattan aşağı attı." şeklinde ifade verdi.

        Tanık Argun, olaydan sonra kediyi veterinere götürdüklerini ve yüksekten düşme sonucu iç kanama geçirdiğini belirtti. Tanık beyanı ile bilirkişi raporuna göre, sanığın üzerine atılı suçları işlediği kaydedilen iddianamede, Elanur P.'nin "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Olay anlarına ilişkin bilirkişi raporu hazırlanan güvenlik kamerası görüntülerinde ise sanığın bir dairenin ziline bastığı, kapı açıldığı sırada içeriden çıkan kediye tekme attığı görüldü.

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