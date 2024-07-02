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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir haftalık üvey dedesini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Bir haftalık üvey dedesini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!

        Nevşehir'de, babaannesi A.Y.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı 74 yaşındaki Necmettin Eşsiz'i bıçaklayarak öldüren, A.Y.'yi de yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 18 yaşındaki Emir Y.'nin ifadesi ortaya çıktı. İşte cinayetin gerekçesi...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:26 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:10
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        Bir haftalık üvey dedesini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
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        Nevşehir'de olay, dün saat 06.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Emir Y. (18), babaannesi A.Y. ile dini nikahla 1 haftadır birlikte yaşayan Necmettin Eşsiz (74) ile tartıştı.

        ÜVEY DEDE VE BABAANNESİ YARALANDI

        Emir Y., tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Necmettin Eşsiz'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Eşsiz ve kavgayı ayırmaya çalışan babaanne A.Y. yaralandı.

        ÜVEY DEDESİ KURTARILAMADI

        Eşsiz ve A.Y., ihbarla adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Necmettin Eşsiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babaanne A.Y.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

        "BANA TERS KONUŞTU"

        Şüpheli Emir Y., polis merkezine gidip teslim olurken, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen A.Y., M.Y. ve M.Y. gözaltına alındı. Olayın bir anda geliştiğini söyleyen Emir Y., "Babaannemle birlikte yaşayan Necmettin Eşsiz ile tartışmaya başladım. Planlanmış bir şey değildi. Bana karşı ters konuştu.

        "PİŞMANIM" DEDİ

        Kendimi kaybettim. Böyle olmasını ben de istemezdim. Olay bir anda gelişti. Ne yaptığımın farkında bile değilim. Pişmanım" dedi.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Üvey dedesini defalarca bıçakladı! Torun dehşeti!
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        #Nevşehir
        #Son dakika haberler
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