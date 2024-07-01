Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
Mısır tarihinin en güçlü ve etkileyici kadınlarından biri olan Nefertiti, güzelliği ve zarafetiyle tanınır. Eski Mısır kraliçesi olarak hem siyasi hem de dini açıdan büyük bir etkiye sahipti. Nefertiti, kraliçe olmasının ötesinde, bir tanrıça gibi tasvir edilerek halkın ve tarihin hafızasında ölümsüzleşti. Onun yaşamı, yüzyıllardır araştırmacıların ve tarih meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. İşte, Nefertiti'nin gizemli dünyası...
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Antik Mısır'ın en gizemli ve etkileyici figürlerinden biri olan Nefertiti, güzelliği ve gücüyle tarihe adını altın harflerle yazdırmış bir kraliçedir. Firavun Akhenaton'un eşi ve Tutankhamun'un üvey annesi olan Nefertiti, aynı zamanda dine ve sanata yaptığı katkılarla da tanınır. Bu güçlü kraliçenin hayatı, Eski Mısır'ın en parlak dönemlerinden birini yansıtırken, onun hakkında hala keşfedilmeyi bekleyen pek çok sır bulunmaktadır. İşte detaylar...
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TUTANKAMON'UN ÜVEY ANNESİYDİ
Nefertiti, muhtemelen Kral Tut'un üvey annesi olan ve kendi başına bir firavun olarak hüküm sürmüş olabilecek eski bir Mısır kraliçe eşiydi. M.Ö. 14. yüzyılda 18. hanedanlık döneminde yaşamıştır, ancak Nefertiti'nin doğum ve ölüm yılları kesin değildir. Amenhotep IV'ün (daha sonra adını Akhenaten olarak değiştirdi) eşiydi, Mısır'ın dininin Aten'e, güneş diskine tapınmaya odaklandığını gören bir devrim başlatan bir firavundu. Aten'e adanmış tapınakların bulunduğu Akhetaten (günümüz Amarna'sı) adında yeni bir başkent inşa etti.
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ADI GÜZEL BİR KADIN ANLAMINA GELİYOR
İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nde Mısırbilim profesörü olan Joyce Tyldesley, "Nefertiti" adlı kitabında Nefertiti'nin adının "güzel bir kadın [geldi]" anlamına geldiğini yazmıştır: Mısır'ın Güneş Kraliçesi" (Penguin Books, 2005) adlı kitabında yazmıştır.
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Tyldesley kitabında, tarihi kayıtların Nefertiti'nin Akhenaten'den altı kızı olduğunu ancak bir oğlu olmadığını gösterdiğini belirtiyor. Eğer bu kayıtlar doğruysa, Tutankamon Nefertiti'nin üvey oğlu olacaktır. Mısır firavunlarının genellikle birden fazla karısı ve cariyesi vardı ve Tutankamon'un annesi de muhtemelen bunlardan biriydi.
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POPÜLER BÜSTÜN SAHİBİ
Nefertiti bugün onu taç giyerken gösteren gerçek boyutlu bir büstle tanınıyor. Ludwig Borchardt liderliğindeki bir Alman ekibi tarafından 1912 yılında Thutmose adlı Mısırlı bir heykeltıraşa ait bir atölyede yapılan kazılar sırasında bulunmuştur ve şu anda Berlin'deki Neues Museum'dadır (Yeni Müze).
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Tyldesley'in "Nefertiti's Face" (Nefertiti'nin Yüzü) adlı kitabında belirttiğine göre, büst çoğunlukla sağlamdır, ancak sol gözün bir kısmı eksiktir ve bu da eksik parçanın düşüp düşmediği ya da hiç takılmadığı konusunda tartışmalara yol açmıştır: Bir İkonun Yaratılışı" (Harvard Üniversitesi, 2018) adlı kitabında belirtmektedir. Tyldesley, kayıp gözün katarakt gibi bir sağlık sorununa işaret ettiğinin tahmin edildiğini yazıyor
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HAKKINDA ÇOK AZ ŞEY BİLİNİYOR
Büstün ününe rağmen, Nefertiti hakkında çok şey bilinmiyor. Cambridge Üniversitesi'nde Mısırbilim emeritus profesörü Barry Kemp, "Nefertiti ve kraliyet ailesinin diğer üyeleri hakkında genel olarak bilinenden çok daha az şey biliyoruz" dedi. Kemp, "Aşağı yukarı tek dış tarihsel kaynak Amarna Mektupları olarak bilinen diplomatik yazışmalardır" dedi ve bunların Nefertiti'den hiç bahsetmediğini belirtti.
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DÜŞMANLARINI İDAM EDERKEN RESMEDİLDİ
Mısır sanatı Nefertiti'yi normalde sadece firavunların gösterildiği şekillerde tasvir ediyor. Güney Carolina'daki Clemson Üniversitesi'nde emerita tarih profesörü olan Elizabeth Carney, 2001 yılında Greek, Roman and Byzantine Studies dergisinde yayınlanan bir makalesinde, Nefertiti'nin düşmanlarını cezalandırırken (idam ederken) resmedildiğini yazmıştır.
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FİRAVUN OLARAK HÜKÜM SÜRÜYORDU
Bir görüşe göre Akhenaten'in ölümünden sonra Nefertiti'nin gücü o kadar artmıştı ki kendi başına bir firavun olarak hüküm sürebiliyordu. Mısır kayıtları, Mısır'ı kısa bir süre yöneten "Neferneferuaten" adlı bir figürden bahseder ve bunun aslında Nefertiti'nin taht adı olduğu tahmin edilmektedir. Eski Mısır'da bir hükümdar firavun olduktan sonra bazen yeni bir isim alırdı.
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Nefertiti'nin neden bu şekilde tasvir edildiği açık değildir. Bir olasılık, diğer kraliçe eşlerinin de benzer muamele görmüş olmasıdır. Tyldesley açıklamalarında, "Bu soruyu değerlendirirken Amarna'nın diğer 18. hanedan arkeolojik alanlarından daha fazla kraliyet davranışı kanıtı verdiğini unutmamalıyız. Dolayısıyla kendimize şunu sormalıyız: Bu istisnai bir durum mu, yoksa sadece daha iyi korunmuş kanıtların etkilerini mi görüyoruz?"
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KADERİ BELİRSİZ VE MEZARI KAYIPTIR
Nihayetinde, Nefertiti'nin kaderi belirsizdir. Akademisyenler tam olarak ne zaman öldüğünden emin değiller ve mumyası da bulunmuş değil. Mısır'ın eski eski eserler bakanı Zahi Hawass liderliğindeki bir ekip, Nefertiti'nin kimliğini tespit etmek amacıyla DNA testleri yapıyor.
Hawass yaptığı açıklamada, Krallar Vadisi'ndeki KV 21 numaralı mezardaki mumyalardan birinin Nefertiti olabileceğini söyledi. Theban Mapping Project'e göre bu mezar 1817 yılında bulundu ve iki kadın mumyası var.
Kaynak: Live Science