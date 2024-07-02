Kötü koku ihbarından ceset çıktı! Eve giren sağlık ekibi fenalaştı
Diyarbakır'da 12 katlı apartmanın birinci katında bulunan daireden koku gelmesi üzerine komşular, durumu polise bildirdi. Eve giren ekipler, bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Müdahale sırasında sağlık görevlileri koku nedeniyle fenalaşınca, takviye ekip istendi.
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Medya Mahallesi'nde bulunan 12 katlı 2 bloklu sitedeki bir daireden kötü koku gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
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Adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Polis, kokunun geldiği binanın birinci katındaki kapıyı çaldı, ancak açan olmadı.
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Bunun üzerine polis, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
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İtfaiye ekibinin yardımıyla balkondan eve girildi. Ekipler, dairede 58 yaşındaki Celal Ö.'nün yerde cansız bedeniyle karşılaştı
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Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Celal Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.
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Celal Ö.'ye müdahale eden sağlık görevlilerinin kokudan fenalaşması üzerine olay yerine başka bir ekip daha istendi.
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Kokunun binayı sardığı olayda polis, durumu savcıya bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri ile savcının yaptığı incelemenin ardından Celal Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü.
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Celal Ö.'nün kesin ölüm nedeni, otopsi ile ortaya çıkacak.
Soruşturma sürüyor.
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