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        Haberler Yaşam Kedisiyle snowboard yaptı

        Kedisiyle snowboard yaptı

        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, kayakçı Kaan Korucu yaklaşık 6 ay önce sahiplendiği kedisi Puki ile birlikte snowboard yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:22 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:22
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        Kedisiyle snowboard yaptı
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        Kars'a 54 kilometre, Sarıkamış'a ise sadece 2 kilometre mesafede yer alan, sarıçam ağaçlarıyla çevrili Sarıkamış Kayak Merkezi, doğal güzellikleri ve güvenli altyapısıyla dikkat çekiyor.

        Yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda 10 farklı pisti bulunan kayak merkezi, ilginç bir etkinliğe sahne oldu.

        Kayakçı Kaan Korucu, yaklaşık 6 ay önce sahiplendiği kedisi Puki ile birlikte kayak merkezinde snowboard yaptı. Korucu'nun kedisi Puki ile yaptığı gösteri izleyenlerin ilgisini çekti.

        Sahiplendiği 2 yaşındaki Siyam kedisi Puki'yi yanından bir an olsun ayırmayan Korucu, snowboard yaparken kediyi zaman zaman kucağında bazen de çantasında taşıdı.

        Kaan Korucu'nun kedisiyle snowboard yapmasını izleyenler, fotoğraf çekti.

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        #kediyle snowboard
        #sarıkamış
        #Sarıkamış Kayak Merkezi
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