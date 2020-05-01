Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Antalyalıların yasağa büyük ölçüde uyduğu gözlendi.

DHA'nın haberine göre özellikle Muratpaşa ilçesinde tarihi mekanların yoğunlukta olduğu yerleşim alanlarında halk sokağa çıkmazken, boş cadde ve tramvay yollarına çıkan kediler renkli görüntüler oluşturdu.

Tarihi Saat Kulesi'nin bulunduğu bölgede toplanan çok sayıda kedinin tesadüfen sosyal mesafe kurallarına uyan görüntüleri, bölgede görevli çalışanları gülümsetti.