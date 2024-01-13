Kedilere eziyet eden ve bölücü terör örgütü propagandası yapan 5 kişi tutuklandı

Kedilere eziyet eden ve bölücü terör örgütü propagandası yapan 5 kişi tutuklandı

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığının çalışmaları sonucu, "C31K" isimli sosyal medya topluluğu üyelerinin kedilere eziyet ettikleri ve terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Çorum ve Karabük'te yapılan operasyonda, topluluğa üye 5 şüpheli yakalandı.

SİCİLLERİ KABARIK ÇIKTI Şüpheliler, çocukların kullandığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek, suçu ve suçluyu övmek, bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek ve suç işlemeye alenen tahrik etmek suçlarından tutuklandı. Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir