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        Haberler Gündem Güvenlik Kedilere eziyet eden ve bölücü terör örgütü propagandası yapan 5 kişi tutuklandı

        Kedilere eziyet eden ve bölücü terör örgütü propagandası yapan 5 kişi tutuklandı

        Kedilere eziyet ettikleri ve bölücü terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle yakalanan, "C31K" isimli sosyal medya topluluğu üyesi 5 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 20:31 Güncelleme: 13.01.2024 - 20:31
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        Kedilere eziyet timi tutuklandı
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        İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığının çalışmaları sonucu, "C31K" isimli sosyal medya topluluğu üyelerinin kedilere eziyet ettikleri ve terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

        İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Çorum ve Karabük'te yapılan operasyonda, topluluğa üye 5 şüpheli yakalandı.

        SİCİLLERİ KABARIK ÇIKTI

        Şüpheliler, çocukların kullandığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek, suçu ve suçluyu övmek, bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek ve suç işlemeye alenen tahrik etmek suçlarından tutuklandı.

        Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

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