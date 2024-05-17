Kedilerde kısırlaştırma sonrası dikkat edilmesi gerekenler ne? İşte kedilerde kısırlaştırma sonrası bakımla ilgili püf noktalar

İLK GECEYE DİKKAT!

Kedinizin operasyon sonrası ilk gecesini taşıma kutusunda geçirmesi gerekir. Çünkü kediniz eve getirdiğinizde hala narkozun etkisinde olacak ve bu narkozu vücudundan atması 12-24 saat arasında değişecek. Narkozun etkisindeki kedinizin kendine zarar vermemesi için taşıma kutusunda kalması onun faydasına olur.

Taşıma kutusunun altına yumuşak bir battaniye, onun üstüne bir çiş pedi sermelisiniz. Kedinizin çiş pedinin kuru olduğunu da sık sık kontrol etmelisiniz. Islanan çiş pedini bekletmeden değiştirmelisiniz. Kedinizin ameliyatlı bölgesinin idrarla temas etmesi enfeksiyon kapmasına neden olabilir, buna dikkat etmek sizin göreviniz.