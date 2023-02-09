HABERTURK.COM

Kediler ortalama olarak 15 -20 yıl arasında yaşar. Ancak bazı türler bundan daha uzun yaşayabilir, yirmili veya otuzlu yaşlarına ulaşabilir. 26 yaşındaki Flossie adlı kedi, dünyanın yaşayan en yaşlı kedisi olarak biliniyor ve Guinness rekorlar Kitabı'na girdi. Kedilerin ortalama ömrü türlerine göre değişir. Normal ortalama yaşam süreleri 15-20 yıl arasındadır.

Kedilerin yaşam süresini etkileyen birçok faktör vardır ve bunlardan en önemlileri şunlardır:

Mama Kalitesi:

Sağlıklı beslenmeyen kedilerin sağlık sorunları olasılığı daha yüksektir ve parazitler ve hastalıklar da sağlıklarını etkileyebilir. Kedileri etkileyen bazı hastalıklar uzun süreli etkilere neden olabileceğinden, bu da kısa bir ömre yol açar.

Yaşam Alanları

Evlerin dışında yaşayan kediler genellikle evcil kedilerden daha kısa ömürlüdür. Birçok riske maruz kalabileceği durumlarda; Araçların altında kalma, vahşi hayvanlar tarafından zarar görme, zararlı yiyecekleri yeme ya da içme, yiyecek bulamama sorunu veya birçok parazit ve hastalığa maruz kalma gibi riskler vardır. Bir kedi dışarıda yaşamını geçirirse, yaralanma riski veya dış ortamdan kaynaklanan hastalıklar o kadar artar. Bu da yaşam kalitesini düşürerek yaşam süresini düşürebilir.

Sağlıklarını Gözetmek

Sağlık faktörleri genel olarak kedilerin yaşam süresini etkiler, bu nedenle tedavi edilmediğinde küçük bir sağlık sorunu büyür.

Tekir Kediler Kaç Yıl Yaşar?

Tekir kediler, sıkça gördüğümüz alacalı bir kürke sahip olan bir hayvandır. Bazı hayvanseverler onun çok özel bir karaktere sahip olduğunu düşünüyor. Peki, tekir kediler kaç yıl yaşar? Her şey olması gerektiği gibiyse ve bu hayvanlara iyi bakılırsa ortalama yaşam süresi ise 15 ile 20 yıl civarındadır.

British Shorthair Kaç Yıl Yaşar?

British Shorthair kedisi son derece sadıktır ve insanlara karşı iyi bir arkadaştır. İngiliz kedisi olan bu tür, eğlenceli ve sevecen kedi türlerinden biridir. Peki, british shorthair kaç yıl yaşar? Sağlıklı bir British Shorthair kedi, 12 ila 15 yıl arasında yaşayabilir.

İran Kedisi Kaç Yıl Yaşar?

Başta kedi olmak üzere evcil hayvan yetiştirmekle ilgilenenler, kedilerin ortalama yaşam sürelerini merak ediyor. Evcil hayvanların yaşı genellikle dişlerinden anlaşılır, kedilerin yaşı dişlerinin kahverengi olup olmamasına göre belirlenir. Elbette bir kedinin kaç yaşında olduğunu belirlemek ancak uzman bir veteriner hekim muayenesi ile mümkündür. Genç bir kedinin gözleri parlaktır, çünkü bu kedinin genç yaşını gösterir ve parlaklığını ne kadar çok kaybederse, kedi o kadar yaşlıdır.

İran kedisi, düz bir yüze ve kısa bir ağızlığa sahip olan uzun tüylü ırklardan biridir. Tüm dünyada çok ünlü ve popülerdir. Bu cinsin ortalama yaşam süresinin 10 ile 17 yıl arasındadır.

Kedilerin Yaşam Süresi

Kedinin sindirim sistemi bazı ürünlere karşı hassastır. Et yoluyla sağlanan çok miktarda proteine ​​​​ihtiyaç duyar. Ayrıca kediler etobur oldukları için günlük olarak bir miktar et tüketmeleri gerekir. Öte yandan, karbonhidratları ve laktozu sindiremezler. Bu nedenle, insanların yemek planlarına dahil edilmeleri gerekmez. Proteine ​​ek olarak, kedilerin amino asitler ve çeşitli vitaminler gibi birçok başka besine de ihtiyacı vardır. Kedilerin yaşam süresi beslenmelerine ve iyi bir bakım ihtiyacına göre değişkenlik gösterir. Aşağıda kedi türlerinin yaşam aralıkları belirtilmiştir.

Amerikan Shorthair:15-20 Yaş Habeş Kedisi: 9-15 Yaş Siyam Kedisi: 12-20 Yıl Van Kedisi: 12-17 Yıl

KARGALAR KAÇ YIL YAŞAR?

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk