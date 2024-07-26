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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kedi yavrusunu balkondan attılar! 2 gözaltı | Son dakika haberleri

        Kedi yavrusunu balkondan attılar! 2 gözaltı

        Sultangazi'de kedi yavrusunu bir evin balkonuna attığı belirlenen kişi ve o anları kaydeden zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 19:20 Güncelleme: 26.07.2024 - 19:20
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        Kedi yavrusunu balkondan attılar! 2 gözaltı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir kişinin elindeki kedi yavrusunu sokaktaki bir binanın balkonuna fırlattığı, başka bir kişinin de bu olayı kameraya çektiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, inceleme sonucu kediyi atan şüphelinin M.Y. (14), olayı kaydedenin ise B.E.D. (15) olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınan B.E.D. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.Y'nin "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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