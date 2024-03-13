Kedi Eros'un katiline ünlülerden tepki
Kedi Eros'u vahşice öldüren İbrahim Keloğlan, bugün görülen duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ünlüler de büyük tepki gösterdi
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Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan Türkiye'yi dehşete düşürdü. 1 Ocak'ta meydana gelen olayda, Keloğlan hakkında Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Verilen ceza iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 3 aya düşürülüp hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Ünlü isimler, İbrahim Keloğlan'ın dahafazla ceza verilmesi gerektiğini belirterek karara tepki gösterdi.
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Mauro Icardi
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Şahan Gökbakar
Yazıklar olsun...
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Deniz Çakır
Umut ediyorum... Adaletin vermediği cezayı sana eşin, dostun, sosyal çevren veririr. Zira bir kediyi dakikalarca işkence yapan bir caniye kimse iş vermez, çocuğunu vermez, yamacına yaklaştırmaz. Çok üzgünüm Eros... Çok
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Aslı Enver
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Bergüzar Korel
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Nesrin Cavadzade
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Doğa Rutkay
Sevgiyi katledenlere iyi hal indirimi geliyor…Yaptıkları yanlarına kalıyor çok acı.
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Ceyda Düvcenci
Hiçbir şeyin önemi yok mu gerçekten?!?
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Ezgi Mola
Yaşattığını yaşayarak sürüne sürüne can vermen dileği ile!
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Çağla Şikel
Ne!
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Aleyna Tilki
Bunun sonu çok büyük bir vicdansızlıktır. Yaratılışın sessiz, masum canlarını kastetmek doğayı ve bizim yaşamımızı yaşanabilir kılan güzellikleri reddetmektir... Ayrıca kendi cinslerine zarar vermeden önce hayvanlar üzerinde katliam gerçekleştiren psikopatları topluma serbest bırakmaktır! Çevremizdeki canlara sahip çıkmazsak, geleceğimiz yok demektir
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