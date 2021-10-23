MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada Taşkın Çalış’ın sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortaya iyi yükselen Olawoyin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

54. dakikada Topalli’nin sağ tarafta ceza alanına yaptığı ortada topla arka direkte buluşan Ali Yaşar, düzgün vuruşla ağları sarsmayı başardı. 1-1

66. dakikada ceza sahası içerisindeki karambolde topu alan Hamza, bekletmeden takım arkadaşı Olawoyin’e oynadı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Olawoyin, topu ağlara yollayarak kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2-1

74. dakikada Topalli’nin sağ kanattan içeriye gönderdiği topta Kaan Gültekin, skora tekrar dengeyi getiren golü kaydetti. 2-2

90+7. dakikada Abdülkadir'in sağ taraftan gönderdiği uzun pasta topla buluşan Iskandarli, ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2