Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı.

Keçiörengücü'nün golleri 45+2'de Ivan Ikic'in kendi kalesine attığı vuruş ve 57. dakikada Malaly Dembele'den geldi.

Konuk ekip Gençlerbirliği'nin golleri ise 24. dakikada Mete Kaan Demir ve 80. dakikada Buğra Çağıran'dan geldi. Gençlerbirliği'nde 36. dakikada Uğur Akdemir kırmızı kart gördü.

Gençlerbirliği oyuncusu Buğra Çağıran, sahalarda ender görülen bir gole imza attı. Karşılaşmanın 80. dakikasında Buğra'nın kullandığı köşe vuruşunda top filelerle buluştu.