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Haberler Futbol 1. Lig Keçiörengücü

Keçiörengücü: 0 - Tuzlaspor: 1 MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Başkent ekibi, maçta kazandığı iki penaltıdan 48. dakikada Bekir Karadeniz ve 53. dakikada Dembele'yle yararlanamadı.  

Giriş: 02.04.2023 - 16:18 | Güncelleme: ABONE OL
Keçiörengücü: 0 - Tuzlaspor: 1 MAÇ SONUCU
AA

Stat: Aktepe

Hakemler: Ali Yılmaz, Özcan Sultanoğlu, Emre Doğu

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Hamza Gür, Taha Batuhan Yayıkcı, Erkam Reşmen, Muharrem Cinan, Mikail Okyar (Dk. 64 Aykut Çeviker), Melih İnan (Dk. 65 Caner Aktaş), Bekir Karadeniz (Dk. 83 Alpay Çelebi), Bardhi (Dk. 46 Anderson), Malle (Dk. 46 Abdullah Aydın), Dembele

Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Ömürcan Artan, Gökhan Akkan, Awuku, Muhammed Bayır, Rotman, Erol Can Akdağ, Ogün Bayrak (Dk. 64 Bilal Başacıkoğlu), Muhammed Demirci (Dk. 46 Bünyamin Yürür), Mata (Dk. 77 Adeniyi), Leya (Dk. 64 Ozan Papaker)

Gol: Dk. 3 Mata (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Awuku, Dk. 56 Ogün Bayrak, Dk. 76 Muhammed Bayır (Tuzlaspor)

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