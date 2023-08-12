Keçiörengücü: 0 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in ilk hafta müsabakasında Eyüpspor, deplasmanda Keçiörengücü'nğ 1-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Eyüpspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi.
Aktepe Stadı'nda oynanan maçı Eyüpspor 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 58. dakikada serbest vuruştan Caner Erkin kaydetti.
Bu sonuçla Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor yeni sezona galibiyetle başlamış oldu.
Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Kocaelispor'u ağırlayacak. Keçiörengücü, Manisa FK deplasmanına gidecek.