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Keçiboynuzu ağacı, Ceratonia siliqua, bezelyenin de ait olduğu devasa Fabaceae (baklagiller) familyasının bir üyesidir. Harnup veya keçiboynuzu pekmezi, öğütülmüş keçiboynuzu kabuklarının suda bekletilmesi ve elde edilen sıvının indirgenmesiyle yapılan koyu kıvamlı bir şuruptur. Bu işlemler sırasında keçiboynuzunun içindeki şekerin bir kısmı karamelize olur ve keçiboynuzu pekmezine kendine özgü koyu rengini ve tatlı ekşi tadını verir. Keçiboynuzu pekmezinin sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. Başta astım ve öksürüğe iyi gelir. Kansere karşı koruyucu bir özelliğe sahiptir. Düzenli olarak tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur. Peki keçiboynuzu pekmezi aç karnına mı tok karnına mı tüketilir? Astım için keçiboynuzu pekmezi nasıl kullanılır? İşte keçiboynuzu ile ilgili tüm bilinmeyenleri sizler için araştırdık.

Keçiboynuzu Pekmezi Nasıl Tüketilir?

Keçiboynuzu pekmezinin düzenli tüketilmesi sağlıklı bir yaşam için büyük bir öneme sahiptir. Gün içerisinde tek başına tüketilebildiği gibi tatlılarda, kahvaltı sofralarında hatta çay veya kahve eşliğinde de tüketilebilir. Keçiboynuzu pekmezinin vücudumuzun günlük fosfor ve kalsiyum ihtiyacını karşılaması için tavsiye edilen tüketim miktarı 1-2 tatlı kaşığıdır.

Keçiboynuzu pekmezi içindeki doğal şeker sayesinde çikolata tüketimi yerine konulabilecek sağlıklı bir alternatiftir. Bu sebeple birçok kek, kurabiye, pasta gibi tatlı tariflerinde kullanılabilir. Tatlı tariflerinin yanı sıra salata sosu, kısır, mercimek köftesi gibi tuzlu tariflere de farklı bir tat katmak için kullanılabilir. Tuzlu tariflerde keçiboynuzu pekmezi kullanılırken koyulan pekmez miktarına dikkat edilmeli, kullanılan pekmez miktarının yemeğin tuzluluk dengesini bozmaması adına yemeğin lezzet dengesi kontrol edilerek pekmez ilave edilmelidir.

Keçiboynuzu Pekmezi Aç Karnına Mı Tok Karnına Mı Tüketilir?

İnsan vücuduna faydaları saymakla bitmeyen keçiboynuzu pekmezi aç karnına da tok karnına da tüketilebilir. Sayısız faydası olduğu gibi tavsiye edilen miktardan fazla tüketildiğinde yan etkilere de sebep olabilir. Bu sebeple günün hangi saatinde, aç veya tok karnına tüketilirse tüketilsin asıl dikkat edilmesi gereken husus tüketim miktarıdır. Keçiboynuzu pekmezi fazla tüketildiğinde mide bulantısı ve baş dönmesi yapabilir bununla birlikte lifli bir gıda olması sebebiyle bağırsaklarda müshil etkisi de yaratabilir. Diyabet hastalarının keçiboynuzu pekmezi tüketmeden önce doktorlarına danışmaları tavsiye edilir.

Keçiboynuzu Pekmezi Ne Zaman Tüketilir?

Keçiboynuzu pekmezi gün içerisinde enerji sağlaması için sabah kahvaltılarında tüketilebildiği gibi gece rahat bir uyku uyumak için yatmadan önce de tüketilebilir. Sabah aç karnına bir kaşık keçiboynuzu pekmezi tüketerek bu mucizevi pekmezin balgam söktürücü özelliğinden de faydalanabilirsiniz.

Astım İçin Keçiboynuzu Pekmezi Nasıl Kullanılır?

Keçiboynuzu pekmezi, magnezyum, çinko, fosfor minerallerini ve A, B, D ve E vitaminlerini içerir. Astım, bronşit ve nefes darlığı gibi solunum yolu hastalıklarına iyi geldiği bilinen keçiboynuzu pekmezi, öksürüğe ve soğuk algınlığına da iyi gelir. Özellikle alerjik astıma iyi gelen keçiboynuzu pekmezi 15 gün boyunca düzenli tüketilmesiyle astım ve alerjik astım için şifa kaynağı olacaktır.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram