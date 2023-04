2. The Matrix (1999)



Sadık hayranlarının anlamakta zorlanacağı bir gerçek olsa da Keanu Reeves yapımcıların ilk düşündüğü isim değildi. Will Smith, Nicolas Cage ve Leonardo DiCaprio’dan sonra akla geldi. Hatta arada Brad Pitt ve Val Kilmer’ın adı bile geçti. Kimisi reddetti, kimisinin programına uymadı. Filmi yazan ve yöneten Lilly ile Lana Wachowski’nin hayal gücüyle şekillenen geleceğin dünyasında, ilk bakışta her şey yolunda gibi görünüyordu. Ama Seçilmiş Kişi Neo’nun (Keanu Reeves) gerçekleri gösteren hapı tercih etmesiyle her şeyin bir simülasyon olduğu ortaya çıkıyordu. Makinelerin hâkim olduğu bir gelecekteydik ve insanlar sadece enerji kaynağıydı... Film insanların makinelere isyanını anlatan bir kurtuluş destanı ve Neo da onun kahramanıydı. Wachowski’lerin başarısı, edebiyat ve sinemadaki siberpunk geleneğini özümseyip üstüne özgün bir aksiyon estetiği koymalarıydı. Makinelerin gezegene hâkim olduğu gelecekteki isyanın en ilgi çekici yanı, simülasyonun da bir savaş alanı olmasıydı. Bu da özgün ve ilham verici bir görselliğin ortaya çıkmasını sağlıyordu.

Toplam hasılat: $467,222,728