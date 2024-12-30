Keanu Reeves'in ABD'de çalınan saatleri Şili'de bulundu
Keanu Reeves'in geçen yıl Los Angeles'taki evinden çalınan saatleri, Şili'de bir dizi soygunla bağlantılı polis operasyonu sırasında bulundu
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Ünlü oyuncu Keanu Reeves’in 2023 sonlarında Los Angeles'taki evinden çalınan saatleri Şili'de bulundu.
Şili polisi, Kanadalı oyuncuya ait üç saat bulunduğunu açıklarken, bulunan saatlerden birinin 9 bin dolar değerinde olduğu öğrenildi.
Saatler, Şili'nin başkenti Santiago'da bir dizi soygunla bağlantılı bir polis operasyonu sırasında bulundu.
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Şili yetkililer, Aralık 2023'te Los Angeles'ta soyulan ünlü bir oyuncuya ait mücevherler ve değerli saatleri bulduklarını bildirdi.
Şili polisi, bir dava üzerinde ABD'li yetkililerle birlikte çalışıyordu ve bu da saati, oyuncunun evindeki soygunla ilişkilendirmelerine yardımcı oldu.
Olayla ilgili 21 yaşında bir erkeğin tutuklandığı bildirildi.
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Aralık 2023'te Los Angeles polisi, Reeves'in evine bir kişinin izinsiz girdiğine dair isimsiz bir çağrı aldı.
Polisler arama yapmak için eve geldiğinde kimseyi bulamadı.
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Yetkililer, evde çalan bir alarm nedeniyle ertesi gün geri döndü. Polisler, kayak maskeli birden fazla kişinin bir pencereyi kırarak Reeves'in evine girdiğini gösteren güvenlik kamerası görüntülerini seyretti.
Hırsızların olay yerinden kaçmadan önce bir ateşli silahla evden uzaklaştıkları bildirildi.
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Reeves'in, soygun gerçekleşirken evinde olmadığı öğrenildi.