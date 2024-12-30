Keanu Reeves'in ABD'de çalınan saatleri Şili'de bulundu

Şili yetkililer, Aralık 2023'te Los Angeles'ta soyulan ünlü bir oyuncuya ait mücevherler ve değerli saatleri bulduklarını bildirdi.

Şili polisi, bir dava üzerinde ABD'li yetkililerle birlikte çalışıyordu ve bu da saati, oyuncunun evindeki soygunla ilişkilendirmelerine yardımcı oldu.

Olayla ilgili 21 yaşında bir erkeğin tutuklandığı bildirildi.