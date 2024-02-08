Keanu Reeves, Lance Reddick'e mektup yazmış

"BİRLİKTE ÇALIŞMAYI ÇOK SEVDİK"

Karakterler arasında da büyük bir sevgi olduğunu ifade eden Keanu Reeves, "Ekran dışında da büyük bir sevgi vardı ve 'John Wick' filmlerinde, karakterlerimizde, 'Chad' ile bu seride çalışmaktan gerçekten keyif alıyorduk. Hayatta bir kez karşılaşılacak bir proje. Sanırım bunu o da biliyordu, ben de biliyordum ve bu projede birlikte çalışmayı çok sevdik" dedi.