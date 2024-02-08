Keanu Reeves, Lance Reddick'e mektup yazmış
Keanu Reeves'in 17 Mart 2023'te yaşamını yitiren 'John Wick'te 'Charon' karakterine hayat veren rol arkadaşı Lance Reddick'e bir mektup kaleme aldığı ortaya çıktı
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2014'te başlayan 'John Wick' serisinin başrolünde yer alan Keanu Reeves, film ve 17 Mart 2023'te hayatını kaybeden rol arkadaşı Lance Reddick ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
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Keanu Reeves, 'John Wick'te köpeğinin intikamını almak için yeraltı suç dünyasına geri dönen tetikçiyi canlandırıyordu. Filmin oyuncu kadrosunda; John Leguizamo, Ian McShane, Laurence Fishburne ve Lance Reddick gibi ünlü isimler yer almıştı.
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Lance Reddick, New York'taki Continental Hotel'in sahibi Winston'ın sağ kolu olan 'Charon'u canlandırmıştı.
51'inci Satürn Ödülleri'nde ilk 'Lance Reddick Miras Ödülü'nü kabul eden Keanu Reeves, yaptığı açıklamada, bir zamanlar Lance Reddick'e canlandırdığı karakterin 'John Wick' serisi üzerindeki etkisini anlatan bir mektup yazdığını söyledi.
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"Yaratıcılık ve sanat için büyük bir tutkusu vardı" diyerek söze başlayan Keanu Reeves, sözlerini şöyle sürdürdü: Onunla 8 yıl boyunca 4 filmde çalışma şansım oldu ve bu süre zarfında birbirimizi daha iyi tanıdık. Ama aynı zamanda çok zarif ve komik biriydi. Yani mizah açısından. Bilmiyorum. Sanıyorum en sevdiğim anım... Onunla oynadığım sahneler ve 'John Wick'in 'Charon'la ilişkisi.
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"ARAMIZDA BÜYÜK BİR SEVGİ OLUŞTU"
60 yaşında hayata veda eden Lance Reddick'e bir mektup yazdığını anlatan Keanu Reeves, şu ifadeleri kullandı: "İnsanlar 'John Wick'i seviyor. Çünkü 'Charon', 'John Wick'i seviyor" dedim. Çünkü o karakter 'John Wick'i seviyordu, bu da 'John Wick'i iyi yapıyordu. Onunla birlikte rol aldığımda aramızda büyük bir sevgi oluştu.
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"BİRLİKTE ÇALIŞMAYI ÇOK SEVDİK"
Karakterler arasında da büyük bir sevgi olduğunu ifade eden Keanu Reeves, "Ekran dışında da büyük bir sevgi vardı ve 'John Wick' filmlerinde, karakterlerimizde, 'Chad' ile bu seride çalışmaktan gerçekten keyif alıyorduk. Hayatta bir kez karşılaşılacak bir proje. Sanırım bunu o da biliyordu, ben de biliyordum ve bu projede birlikte çalışmayı çok sevdik" dedi.
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'The Wire' dizisindeki 'Cedric Daniels', 'Bosch'taki 'Şef Irvin Irving' ve 'Fringe'deki 'Phillip Broyles' gibi karakterlere hayat veren Lance Reddick, iskemik kalp hastalığı ve aterosklerotik koroner arter hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. 'John Wick' serisindeki 'Charon' da Reddick'in en tanınmış rollerinden biri.
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