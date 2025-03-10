Matrix ve John Wick serilerinin &uuml;nl&uuml; yıldızı Keanu Reeves in kendi yarattığı &ccedil;izgi roman BRZRKR film olacak. Reeves, Matt Kindt ile birlikte kaleme aldığı &ccedil;izgi romanın filminde hem başrol&uuml; hem de yapımcılığı &uuml;stlenecek. Filmin y&ouml;netmen koltuğuna Fast and Furious serisiyle tanınan Justin Lin oturacak. Senaryoyu ise Batman 2 nin senaristi Mattson Tomlin kaleme aldı. 12 sayılık &ccedil;izgi roman serisi, 80 bin yılı aşkın s&uuml;redir d&uuml;nyada dolaşan &ouml;l&uuml;ms&uuml;z bir savaş&ccedil;ıyı konu alıyor. Hik&acirc;yede sadece B olarak bilinen adam, yarı insan-yarı tanrı, lanetlenmiş ve şiddete zorlanmış, hatta akıl sağlığından bile fedak&acirc;rlık yapmıştır. Ancak y&uuml;zyıllar boyunca d&uuml;nyayı dolaştıktan sonra, B nihayet bir sığınak bulur ve ABD h&uuml;k&uuml;meti i&ccedil;in diğerlerinin &uuml;stesinden gelemeyeceği aşırı şiddetli ve tehlikeli savaşlara katılır. Keanu Reeves in konsepti ve hik&acirc;yeyi yarattığı &ccedil;izgi romanın ilk sayısı, 600 binden fazla kopya satışıyla son on yılın en &ccedil;ok satan &ccedil;izgi romanlarından biri oldu. T&uuml;m seri d&uuml;nya &ccedil;apında 3.5 milyon kopya sattı.