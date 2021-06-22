Kısa çalışma ödeneği KÇÖ uzatıldı mı? Dün ki Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlarla birlikte bu sorunun cevabı araştırılıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HESAPLARDA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak." bilgisini verdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kısa Çalışma Ödeneği için müjdeli haber geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Erdoğan açıklamasında; "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi. Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih 31 Haziran 2021. Karar 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girmişti.

Dün ki Kabine Toplantısı'nda ise KÇÖ ile iligli herhangi yeni bir karar alınmadı. Dolayısıyla KÇÖ 31 Haziran itibariyle sona erecek.