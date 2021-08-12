Menfeze uçtu! Araçta sıkıştı! Kâbus gibi kaza!

Tekirdağ Çorlu´da bir nakliyat firmasının sahibi, dün gece saatlerinde polisi arayıp, 33 AH 487 plakalı TIR'ın şoförü Fatih Alkaş'a ulaşamadığını, aracın ise takip cihazında çevre yolunda park halinde görüldüğünü belirterek yardım istedi.

DHA'da yer alan habere göre firma sahibinin belirttiği noktaya giden polis ekipleri, TIR'ın, Mezarlık mevkiinde bariyerleri aşıp 5 metre yükseklikten menfeze uçtuğunu tespit etti.

Araçta sıkışıp yaralandığı saptanan Fatih Alkaş, çağırılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Alkaş, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.