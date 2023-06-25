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Kazım Koyuncu mezarı başında anıldı

'Şair ceketli çocuk' olarak tanınan şarkıcı Kazım Koyuncu, vefatının 18'inci yılında memleketi Artvin'in Hopa ilçesindeki kabri başında anıldı

Giriş: 25.06.2023 - 17:42 | Güncelleme: ABONE OL
Kazım Koyuncu, vefatının 18'inci yılında mezarı başında anıldı - Magazin haberleri
Mezarı başında anıldı
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AA

2005'te kanser nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden, sanatıyla Karadeniz müziğini geniş kitlelere tanıtan Kazım Koyuncu'nun, Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy köyündeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Törene, Kazım Koyuncu'nun annesi Hüsniye, kardeşleri Niyazi, Orhan ve Oğuz Koyuncu, ablası Canan Erdem ve yakınlarının yanı sıra CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu katıldı.

Törende konuşan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Kazım Koyuncu'nun dünyaya çok şey bıraktığını belirterek "Bu coğrafyada bedenleri toprakla buluşmuş binlerce insan vardı ama Kazım Koyuncu şarkılarıyla binlerce yıl yaşayacak. Türkülerini biz söylemeye devam ediyoruz. Sizler de söylemeye devam edeceksiniz" ifadesini kullandı.

Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi de Kazım Koyuncu'nun, Hopa'dan çıkmış, uluslararası platformlarda kabul görmüş bir sanatçı olduğunu söyledi.

Kazım Koyuncu'nun şarkılarının günümüzde de milyonlarca kişi tarafından seslendirildiğini ifade eden Taner Ekmekçi, "Kazım Koyuncu kendisinden sonra bölgemizde birçok sanatçının çıkmasına öncülük etmiştir. Sanatının yanında bu anlamda da bölgemize değer katmıştır. Kendisini saygıyla anıyorum. Şair ceketli çocuğu unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Kazım Koyuncu'nun mezarını ziyaret eden Hopalı Kadir Genç, Kazım Koyuncu'yu anmak için geldiğini dile getirerek "Onun düşüncelerini, hayallerini yaşatacağız. Her yıl olduğu gibi gelecek yıllarda da buraya gelerek onu anacağız" diye konuştu.

Tören için Ankara'dan gelen Ezgi Serdaroğlu da aslen Rizeli olduğunu belirterek Kazım Koyucu ile lise yıllarında tanıştığını anlattı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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