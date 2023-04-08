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Kazaya müdahale ediyordu! Şehit oldu!

Ankara'da, kaza yapan otomobile müdahaleye giden 33 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tanju Çolak, yola önlem amaçlı duba yerleştirirken, dolu nedeniyle kayan bir başka otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu

Giriş: 08.04.2023 - 08:39 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da kazaya müdahale ediyordu! 33 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tanju Çolak şehit oldu! - Son dakika haberleri
DHA

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kaza, dün saat 13.15 sıralarında Ankara- Bolu Anadolu Otoyolu Ankara istikametindeki gişelerde meydana geldi.

BİR OTOMOBİL KAZA YAPTI

DHA'da yer alan habere göre dolu sebebiyle kayganlaşan yolda bir otomobil kayarak kaza yaptı. İhbar üzerine Ayaş İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan bir ekip bölgeye gitti.

YOLA DUBALAR YERLEŞTİRİYORDU

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tanju Çolak (33), kaza bölgesinde önlem amacıyla karayolu üzerine duba yerleştirirken, yine dolu nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu.

AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı olduğu belirlenen Astsubay Kıdemli Çavuş Çolak'a ilk müdahaleyi yaptı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Astsubay Çolak, doktorların çabalarına rağmen şehit oldu. Sürücü gözaltına alınırken, Cumhuriyet savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI

Kazaya müdahale ederken şehit olan Astsubay Çolak'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Şehit Tanju Çolak'ın yarın Söğüt Caminde kılınacak cenaze namazı sonrası Elvanköy şehitliğine defnedileceği belirtildi.

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