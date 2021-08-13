Her perşembe yeni bölümüyle Star TV ekranlarında yayınlanan Kazara Aşk dizisi yeni bölüm fragmanı yayında. İşte Kazara Aşk 8. bölüm fragmanı ve Kazara Aşk 7. bölüm hakkında...
KAZARA AŞK 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA
KAZARA AŞK 7. SON BÖLÜM
Tekneyle açılarak kaybolan Dursun ve Tahsin’den sabah olmasına rağmen hala haber alınamıyordur. Şimal daha fazla eli kolu bağlı bekleyemeyeceğine karar verir. Civan’la bir tekne ayarlayarak onları aramak üzere yola çıkarlar. Fakat bu yolculuk hiç de düşündükleri gibi seyretmez. Dursun’ları bulmak bir yana kendi başlarını da derde sokarlar. Sonunda, Dursun ve Tahsin’in hiç beklenmedik bir yerde bulunmasıyla sular Şimal için durulsa da Civan için hala devam eden bir sorun vardır. Kenan’ın Esat’ın aslında nikah memuru olmadığını öğrendiğini ve tutuklanma haberlerinin kaydını Şimal’e gönderdiğini sanıyordur. Oysa Kenan’ın gönderdiği bambaşka videodur. Okan’ın sarhoş bir şekilde Civan’ın Şimal’le şirketi alabilmek için evlendiğini anlattığı bir video...
Kenan tehdidini bertaraf ettiğini sanan Civan, ilk planına döner; Şimal’i kendine aşık edecektir. Üstelik bu sefer adımlarını sağlam atacak, ne yapması gerektiği ile ilgili Şimal’in en yakın arkadaşı Aslı’dan yardım alacaktır. Civan bu kez işe yarıyor gibi görünen planını uygularken ortadan kalktı sandığı tehlikenin ona adım adım yaklaştığından habersizdir. Çünkü Okan’ın her şeyi anlattığı video, Şimal’in eline geçmek üzeredir. Civan bunu anlayıp Şimal’in gerçekleri öğrenmesini engellemeyi başarabilecek midir yoksa Şimal o videoyu izleyip Civan’ın kendinden sakladığı gerçekleri öğrenecek midir?
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