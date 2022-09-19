Yaptığı paylaşımlarla TikTok’da ilgi görmeye başlayan fenomen Khaby Lame son aylarda TikTok’un en fazla takip edilen içerik üreticisi oldu. Khaby bu üne sosyal medyada paylaşılan videolara verdiği tepkilerle kavuştu. Lame üne kavuştuktan kısa bir süre sonra Binance ile anlaşma imzalayarak marka elçisi olmuştu.

Khaby Lame’in menajeri Alessandro Riggio özel bir röportajda bir paylaşım başına ne kadar kazandığını açıkladı.